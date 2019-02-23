Происшествия

В Волочиске Хмельницкой области учительница младших классов школы № 6 оказалась в эпицентре скандала. Родители учеников 3 класса обвинили ее в издевательстве над детьми. Рассказали, что она публично унижает детей, оскорбляет, портит их вещи, заставляет при всех снимать штаны и даже ходит с ними в туалет.

После того, как в октябре 2018 года мама одной из учениц написала об этом пост в Facebook, в полиции завели сразу два производства: административное и уголовное. По уголовному делу, касающемуся избиения одного из учеников, еще идут разбирательства. А вот по административному суд признал 38-летнюю учительницу виновной в мелком хулиганстве. В суде подтвердилось, что учительница действительно не раз унижала детей, а на некоторых даже поднимала руку. Тем не менее, горе-педагог ответственности за содеянное избежала, в связи с чем скандал разгорелся с новой силой. Более того — теперь на эту учительницу стали жаловаться родители других школьников.

В решении Волочиского райсуда Хмельницкой области перечисляются случаи за сентябрь и октябрь 2018 года:

«Сентябрь 2018 г. Беспричинно ударила по голове ученика 3 класса, запугав его при этом»

«2 октября 2018 г. Сняла с ученика 3-В класса штаны, в результате чего последний стоял перед другими учениками с нижнем белье»

«3 октября 2018 г. Сняла штаны еще с одного ученика этого класса»

«9 октября 2018 г. Беспричинно ударила ученика по голове»

«9 октября 2018 г. Сняла с ученика штаны перед всем классом»

- На самом деле таких случаев намного больше, — рассказала «ФАКТАМ» мама ученицы 3 класса Галина. — И происходят они уже не первый год. Просто большинство детей молчали, потому что были запуганы. Оказалось, Мария Степановна (так зовут учительницу) вызывала детей на разговор и предупреждала, чтобы не смели ничего рассказывать родителям.

Например, случай с моей дочкой, оказывается, произошел почти два года назад. Я знала, что Еве Мария Степановна не нравится. Дочка часто говорила, что не хочет идти в школу и просила «забрать ее от учительницы». Но деталей не рассказывала, и я думала, что ребенок просто еще не привык к школе. Шло время, но лучше не становилось. Я не раз пыталась выяснить, в чем причина, но Ева молчала. А в конце учебного года однажды сказала: «Мама, тут такое случилось. Мария Степановна ходила со мной в туалет. Я попросилась выйти, и она пошла со мной». Но что было дальше, дочка тогда опять-таки не сказала. Из ее рассказа выглядело все так, как будто учительница просто проводила ее в туалет.

Как все было на самом деле, я узнала намного позже — когда другие дети рассказали, как учительница снимала с мальчиков штаны. «У нас был урок, и мне так захотелось в туалет, — рассказала Ева. — Я попросилась выйти, но учительница не отпускала. А мне правда очень нужно было. Я попросилась еще раз. Тогда Мария Степановна сказала: «Пошли. Но только я иду с тобой». Оказалось, она завела Еву в туалет и приказала ей: «Садись, писай. А я посмотрю». Дочка расплакалась. Сказала, что не будет делать это при учительнице. «Значит, в туалет ты не хотела», — сделала вывод учительница. После чего привела ее в класс, поставила в центре возле доски и при всех заявила: «Ты врунья. Я тебя на всю школу опозорю». «Мама, мне было так стыдно перед одноклассниками, — плакала Ева. — Я не врунья».

Все дети в их группе (класс разделен на подгруппы) были запуганы и ничего не говорили родителям. Правда о поведении учительницы вскрылась после того, как Марию Степановну поставили проводить урок в другой подгруппе. Там дети к таким методам не привыкли и сразу обо всем рассказали. Наших же она запугивала с первого класса.

- Моя дочка учится в другой подгруппе, и в октябре прошлого года эта учительница пришла к ним на замену, — рассказала «ФАКТАМ» мама еще одной девочки. — Дочка пришла с урока сама не своя. «Мам, Мария Степановна такая злая, — рассказала дочь. — Она на всех кричала, а потом сняла с одного мальчика штаны и заставила его так стоять при всех. Он стоял, а другие дети с него смеялись». Дочь сказала, что так учительница «проучила» ребенка за плохое поведение — мол, ее раздражало, что он оборачивался к однокласснику на задней парте.

В тот же вечер в нашу классную группу в Viber посыпались сообщения от других родителей, которым дети рассказали об этом инциденте. Тут выяснилось, что этот случай далеко не единственный. Ребята рассказали, что она и раньше обзывала, кричала, портила их личные вещи. Например, ей не понравилось, что один мальчик расписывал ручку в блокноте. Она подошла, сломала ручку, порвала блокнот и выбросила все это в мусорный ящик. Или, например, у одной полненькой девочки задрался свитер. Мария Степановна увидела и громко сказала: «Посмотри на себя! Ты жирная. Так одеваются только клоуны в цирке». Другие дети начали смеяться… С одного ребенка сняла штаны и опозорила перед всем классом. Потом сделала то же самое с мальчиком из другой подгруппы. Или еще случай: увидела, что ребенок ошибся в написании какого-то слова. Начала кричать, размахивать руками и ударила кольцом по лицу. У мальчика пошла кровь из носа. Потом Мария Степановна подвела его к умывальнику, разрешила вытереть кровь и сказала: «Ну теперь ты понял, что ошибки делать не надо?»

- По случаю с этим мальчиком, кстати, открыли уголовное производство, — говорит «ФАКТАМ» Галина. — Когда мы привлекли в делу полицию и журналистов, дети один за другим стали рассказывать то, о чем раньше боялись заговорить. Сама учительница быстро ушла в отпуск. Директор же создал в школе комиссию по изучению этого вопроса. Детей опрашивали завучи и психологи, и все факты подтвердились. Параллельно их опрашивала полиция. Открыли административное производство, предусматривающее наказание в виде штрафа. Но даже этого учительнице удалось избежать.

Сама учительница игнорировала журналистов и ни разу не дала комментариев. В суде все отрицала.

«В ходе судебного заседания своей вины не признавала, -сказано в решении Волочиского райсуда. — Она объяснила, что удары детям не наносила и штаны не снимала, «а если и был случай со штанами — то они упали случайно». Суд оценил ее показания критически и признал ее виновной во всех перечисленных эпизодах. Но в тот момент, когда было вынесено решение, уже истек трехмесячный срок давности привлечения к административной ответственности. Поэтому административное производство тут же и закрыли.

- Учительница прекрасно знала, что по истечению трех месяцев с момента совершения правонарушения дело закроют, — говорит Галина. — Поэтому в ее интересах было тянуть время. Что она и делала. То сама не явилась на суд, то не пришел ее адвокат… Одним словом, они добились того, чего хотели. Но нас, родителей, больше всего беспокоит даже не это. Бог с ним, с этим штрафом. Но ведь Мария Степановна продолжает работать в школе! После случившегося ей сделали выговор, и перевели с третьего класса во второй. И вскоре во втором классе начались те же проблемы. Дети стали жаловаться, что учительница их оскорбляет и унижает. В декабре 2018 года она опять ударила ребенка. Его родители обратились в полицию, но пока ничего не добились. В результате, родители учеников второго класса написали заявление на имя директора. Он разводит руками — дескать, уволить не могу. Но ведь ее вина доказана судом! В школе ходят слухи, что директор боится ее уволить, потому что учительница якобы угрожает ему, что покончит с собой. Если это так, то тем более, как такой человек может работать с детьми?! Наши дети панически ее боятся. Уроки она у нас уже не читает, но моя дочь часто видит ее в школе. Ева говорит, что учительница каждый раз пристально на нее смотрит и надменно усмехается. Дети от нее прячутся, боятся даже проходить рядом.

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Почему же оскандалившаяся учительница еще работает? «ФАКТЫ» пытались получить комментарий директора Волочиской школы № 6, но попытки дозвониться в школу успехом не увенчались. Мобильный телефон директора также не отвечает. Отвечая на вопрос приехавших в школу журналистов ТСН, директор был немногословен:

- Было решение суда, по которому к ответственности ее не привлекли. Поэтому увольнять ее за аморальный поступок нет оснований.

Напомним, «ФАКТЫ» не раз писали о случаях, когда оскандалившихся учителей, вина которых подтверждалась показаниями детей и их родителей, увольняли. Например, в Харькове в октябре 2018 года уволили учительницу, не угостившую тортом девочку, родители которой не сдали деньги на сладкий стол. Также в Кременчуге Полтавской области в 2018 году уволили учительницу, показавшую классу средний палец. Кроме того, недавно «ФАКТЫ» сообщали о продолжении скандала с брошенным на границе школьником. Львовские педагоги, оставившие ученика 10 класса без присмотра на границе, получили взыскания: директору объявили выговор, а завуча сняли с должности. В управлении образования Львовского горсовета директору рекомендуют рассмотреть вопрос увольнения завуча из школы.

Фото в заголовке — ТСН

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