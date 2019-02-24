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Политика

Кремль создал много войн, в том числе в Украине: Серебряков открыто обвинил власти РФ в агрессии

11:49 24 февраля 2019   1540
серебряков
Инф. «ФАКТОВ»

Эмигрировавший из России актер Алексей Серебряков очень жестко прошелся по политике кремлевской верхушки. Серебряков прямо объявил, что Кремль несет ответственность за разжигание войны в Украине, а также в Грузии, Сирии, странах Центральной Африки.

«Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм, пересматривать историю, говорить, что где бы мы ни воевали, все это было правильно», — заявил Серебряков.

В условиях, когда российское население пытаются оболванить пропагандисты, Серебряков советует гражданам и самим включать критическое мышление, самостоятельно искать информацию и делать выводы.

Среди тех, кто прослушал обращение Серебрякова, немало согласились с актером.

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В то же время хватало и реплик, демонстрирующих, что послание не достигло адресата. Отказываться от удобной точки зрения комментаторы не захотели и предложили вместо этого закрыть в тюрьме актера, посмевшего критиковать Россию.

Напомним, Серебряков уехал в Канаду в 2012 году. С тех пор актер изредка появляется в России ради съемок и не стесняется критиковать избранный россиянами курс. В своем последнем интервью Серебряков высказал мнение, что национальной идеей в РФ являются сила, наглость и хамство.

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