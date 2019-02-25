В Одессу едет Курт Волкер

Политика

Спeциальный представитель Государствeнного департамента США по вопросам Укрaины Курт Волкер во вторник, 26 февраля, посетит с рабочим визитом Одессу. Об этом сообщает Посольство США в Украине.

По информации дипломатов, Волкер намерен пообщаться с прессой, однако место и время проведения встречи пока не известно. Отмечается, что в тот же день (26 февраля) спецпредставитель Госдепа США отправится в Киев, где примет участие в «Крымском форуме».

Можно предположить, что «одесский визит» Курта Волкера может быть связан с заходом 25 февраля в морской порт Одессы ракетного эсминца ВМС США USS Donald Cook (DDG 75). Члены экипажа этого корабля, входящего в состав 6-го флота США, по прибытии в порт Одессы сделали и выложили в соцсети фотографию с палубы корабля.

В текстовке к фотоснимку написано: «Корабль Соединенных Штатов Donald Cook прибывает в Одессу (Украина) для дальнейшего укрепления наших отношений и поддержки наших военных партнеров в Украине».

Прибытие американского военного корабля приветствовали также в Посольстве США в Украине. «Мы искренне приветствуем корабль ВМС США Donald Cook в Одессе. Этот визит корабля символизирует силу партнерства между Украиной и США», — цитируют в диппредставительстве Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине Мари Йованович, которая прибыла в Одессу 25 февраля.

Ранее в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ сообщили, что визит корабля состоится в рамках поддержки двустороннего сотрудничества между США и Украиной и обеспечения безопасности на море.

Во вторник, 26 февраля, рабочий визит в Одесскую область совершит и супруга президента Украины Марина Порошенко. «В рамках этой поездки глава Украинского культурного фонда Марина Порошенко ознакомится с проектом „Карта музейного знатока“, который реализуется при поддержке фонда в Одесском художественном музее, — сообщили в областной администрации.- Первая леди откроет ресурсную комнату, которая создана в рамках всеукраинского проекта фонда Порошенко „Инклюзивное образование — уровень самосознания нации“. Марина Порошенко посетит в селе Маяки Беляевского района амбулаторию групповой практики, ознакомится с работой приемно-диагностического отделения, а также развитием телемедицинского пространства в Одесской области».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Курт Волкер презентовал созданный в США сайт об агрессии России в Украине.







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