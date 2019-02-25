Происшествия

Таможня дает добро за взятку: в Одессе задержали главного госинспектора (фото)

Правоохранители разоблачили должностных лиц Одесской таможни и коммерческой структуры, вымогавших взятки за возвращение арестованных товаров. «Они наладили схему получения взяток за ускорение и беспрепятственное возвращение арестованных товаров, изъятых во время досмотров и проверок», — сообщили в региональном управлении защиты экономики Нацполиции. Напомним, на рабочем месте при получении очередной взятки в размере шестисот долларов за растаможивание двух автомобилей задержали начальника сектора одного из таможенных постов в Одесской области.

Правоохранители установили, что основным направлением деятельности коммерческой фирмы было хранение и реализация конфискованной продукции.

Оперативники совместно с военной прокуратурой Одесского гарнизона задержали главного государственного инспектора Одесской таможни и представителя коммерческой фирмы при получении очередного «отката» в сумме 700 долларов. Деньги злоумышленники вымогали у субъекта хозяйствования, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность.

«Взятка была дана за подписание акта приема-передачи ранее изъятого товара, который хранился на складах предприятия», — уточнили в управлении.

В ходе санкционированного обыска правоохранители изъяли денежные средства и другие вещественные доказательства.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины.

Украинские правоохранители все чаще задерживают взяточников с поличным. Так, в Одессе был задержан директор одного из институтов Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского, вымогавший получивший от студента 900 долларов.



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