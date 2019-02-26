Происшествия

В Полтаве появился серийный поджигатель авто: за ночь сгорели еще две машины (фото)

Под утро 26 февраля в полтавском микрорайоне Левада снова горели припаркованные возле многоэтажек автомобили. Как сообщили в ГСЧС в Полтавской области, первый вызов поступил пожарным в 4:15. Случайные свидетели сообщили, что на улице Демьяна Бедного, 2а, горит серебристый Kia Cerato. Поскольку пожарная часть расположена рядом, то уже через три минуты огнеборцы были на месте происшествия и спустя 8 минут ликвидировали возгорание. Но не прошло и часа, как пожарным опять довелось выезжать на тушение — снова горел автомобиль. На соседней улице, по адресу Головко, 14, был объят пламенем серебристый Kia модификации Ceed.

В обоих случаях огонь повредил моторные отсеки машин и передние части. Первый автомобиль был 2011 года выпуска, а второй — 2007-го.

По «почерку» сегодняшние ночные поджоги очень похожи на те, что произошли 10 февраля в этом же микрорайоне, когда сгорели шесть машин, припаркованных во дворах. Те преступления пока остаются нераскрытыми, и у следственно-оперативной группы есть основания полагать, что это дело рук одного человека.

Кроме того, в ночь на 26 февраля в том же микрорайоне, на улице Мира, 35, неизвестный поджег пустые бумажные коробки возле магазина, а в понедельник, 25 февраля, в 4:43 загорелся внедорожник Porsche, оставленный возле дома № 26 по улице Ивана Мазепы в микрорайоне Алмазный. Огонь сильно повредил автомобиль.

Правоохранители предполагают, что это тоже был умышленный поджог. По всем фактам открыты уголовные производства по статье Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», что наказывается лишением свободы от 3 до 15 лет, сообщил «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве сожгли автомобиль журналиста Василия Крутчака. Также огнем был уничтожен автомобиль, стоявший по соседству и принадлежавший блогеру Роману Пелеху.

Фото с сайтов ГУНП в Полтавской области и управления ГСЧС в Полтавской области

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