Зайцева и Дронов виновны: участникам страшного смертельного ДТП в Харькове вынесли приговор

Происшествия

В Харькове вынесен приговор по делу о кровавом ДТП в октябре 2017 года. Допустившим ДТП водителям — Алене Зайцевой и Геннадию Дронову — назначено максимально возможное наказание, а именно — десять лет лишения свободы. Дополнительно обоим назначено наказание в виде лишения водительских прав на три года.

Кроме того, суд признал справедливыми требования потерпевших о возмещении им материального и морального ущерба. Также Дронов и Зайцева должны будут компенсировать в госбюджет судебные издержки — расходы на проведение экспертиз.

Дронову срок отбывания наказания начинает отсчитываться с 8 ноября 2017 года, Зайцевой — с 18 октября 2017 года. Обвиняемые останутся в СИЗО до вступления приговора в силу. На подачу апелляции сторонам дается 30 дней.

Судья огласил, что в ходе заседания не удалось установить пребывание Зайцевой в момент ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. При этом суд решил, что смягчающим обстоятельством может служить «чистосердечное раскаяние Зайцевой и готовность принять наказание». Для Дронова смягчающих обстоятельств не нашлось.

Дело рассматривалось в Киевском районном суде Харькова. Прокуроры просили для обоих обвиняемых 10 лет лишения свободы и изъятия водительских прав на три года. Большую часть заседания Зайцева отсутствовала — ей стало плохо, и конвой вывел подсудимую из «стекляшки».

Напомним, жертвами ДТП на Сумской 18 октября 2017 года стали шесть человек, еще столько же пострадали. Lexus RX 350 под управлением Алены Зайцевой на перекрестке столкнулся с Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. «Лексус» отбросило на группу пешеходов на тротуаре. В 2018 году досудебное следствие было завершено, и дело попало в суд.

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