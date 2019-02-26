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Под Львовом водитель-нарушитель избил полицейского
Инцидент произошел на Львовщине, на дороге государственного значения вблизи города Пустомыты.
— Экипаж патрульной полиции обратил внимание на автомобиль Chevrolet Evanda, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Его остановили, проверили документы и составили постановление об административном правонарушении. Однако мужчина отказался получить копию документа и заявил, что обжалует его. Тогда патрульные сказали, что копия придет ему по почте, сели в свой служебный автомобиль и собрались продолжать патрулирование. Между тем 50-летний нарушитель повел себя агрессивно: заблокировал авто правоохранителей своей иномаркой. Кроме того, на место происшествия подошла группа людей, которая, вероятно, была знакома с этим мужчиной. Патрульные попросили владельца Chevrolet освободить путь, но в ответ услышали нецензурные оскорбления. После чего нарушитель нанес одному из офицеров удары ногой в пах и кулаком в грудь, — сообщает патрульная полиция Львовской области.
Злоумышленника задержали, надели на него наручники и доставили в Пустомытовский районный отдел полиции. А к пострадавшему патрульному вызвали скорую помощь, которая направила его в травматологическое отделение. Правоохранителю поставили диагноз: ушиб грудной клетки и мягких тканей в области паха.
В отношении агрессивного водителя открыто уголовное производство по статье «Насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов». Ведется следствие.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о покушении на полицейского в Харькове. На офицера напали, когда он выходил из подъезда своего дома. Двое неизвестных в балаклавах сначала ударили полицейского, а потом несколько раз выстрелили в него из неустановленного оружия.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что суд приговорил к трем годам лишения свободы жителя Львовской области, который дважды обстрелял из пистолета полицейские патрули.
Сообщалось также о случае, произошедшем в Киеве: пытаясь «освободить» товарища из райотдела полиции, мужчина покусал полицейского.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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