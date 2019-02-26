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Происшествия

Дронов назвал приговор несправедливым и подаст апелляцию

16:42 26 февраля 2019   900
дронов
Инф. «ФАКТОВ»

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Харькове Геннадий Дронов намерен оспорить приговор о десяти годах тюрьмы. Об этом подсудимый заявил журналистам.

После оглашения вердикта Дронов выглядел крайне подавленно. Держась за сердце и с трудом подбирая слова, он высказал мнение, что приговор несправедливый. После этого подсудимый занял свое место в стеклянном «аквариуме» и стал дожидаться конвоиров.

Что думает по поводу вердикта вторая обвиняемая по делу, осталось неизвестным. На половине заседания Алена Зайцева пожаловалась на самочувствие, и ее увели из зала суда.

На подачу апелляции сторонам дано 30 дней. До принятия решения апелляционной инстанцией обвиняемые будут находиться в СИЗО.

Напомним, Дронов был приговорен к десяти годам лишения свободы. Столько же получила и Зайцева, автомобиль которой собственно и въехал в толпу пешеходов, смертельно травмировав шестерых человек. Также Зайцеву и Дронова обязали компенсировать моральный ущерб пострадавшим и семьям погибших.

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