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Дронов назвал приговор несправедливым и подаст апелляцию
Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Харькове Геннадий Дронов намерен оспорить приговор о десяти годах тюрьмы. Об этом подсудимый заявил журналистам.
После оглашения вердикта Дронов выглядел крайне подавленно. Держась за сердце и с трудом подбирая слова, он высказал мнение, что приговор несправедливый. После этого подсудимый занял свое место в стеклянном «аквариуме» и стал дожидаться конвоиров.
Что думает по поводу вердикта вторая обвиняемая по делу, осталось неизвестным. На половине заседания Алена Зайцева пожаловалась на самочувствие, и ее увели из зала суда.
На подачу апелляции сторонам дано 30 дней. До принятия решения апелляционной инстанцией обвиняемые будут находиться в СИЗО.
Напомним, Дронов был приговорен к десяти годам лишения свободы. Столько же получила и Зайцева, автомобиль которой собственно и въехал в толпу пешеходов, смертельно травмировав шестерых человек. Также Зайцеву и Дронова обязали компенсировать моральный ущерб пострадавшим и семьям погибших.
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