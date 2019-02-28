В Одессе рецидивист тяжело ранил ножом офицера полиции (фото)

Происшествия

В ночь со среды на четверг, 28 февраля, капитан Одесской полиции, пытаясь успокоить компанию молодых людей, которые, несмотря на позднее время, ругались и шумели. Капитан полиции, представившись, сделал замечание дебоширам, но в ответ услышал от агрессивно настроенного молодчика презрительную фразу, а потом — внезапный удар ножом в грудь.

После этого вся компания бросилась бежать.

«33-летний старший инспектор отдела охраны общественного порядка управления превентивной деятельности регионального главка Нацполиции, возвращаясь домой, увидел группу молодых людей, которые конфликтовали между собой, — рассказали в полиции. — В частности, они очень громко кричали, ругались, употребляя ненормативную лексику, и оскорбляли девушку, которая была из их же компании».

Полицейский попытался прекратить противоправные действия, и за это получил удар ножом в область сердца.

У раненого полицейского хватило сил набрать «102», но он потерял сознание, был госпитализирован медиками в тяжелом состоянии — злоумышленник ножом задел участок сердца.

В течение часа работниками Портофранковского отделения полиции и департамента внутренней безопасности участники происшествия были установлены. Как и личность главного подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель, ранее судимый за разбойное нападение группой лиц, который в настоящее время является подсудимым по ст. 155 («Половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости») Уголовного кодекса Украины.

Во время обыска в его квартире изъято предполагаемое орудие преступления — нож.

Злоумышленника задержали на основании ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Во время задержания парень не раскаивался в содеянном, наоборот, угрожал сотрудникам полиции расправой. Следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 348 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего») УК Украины.

Ранее на Прикарпатье директору школы и учителю физкультуры объявили подозрение в избиении патрульных полицейских. А в Одессе грабители после нападения бросились бежать к главку Нацполиции.

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