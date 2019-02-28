- 22:44 Врачи оказались бессильны: стало известно о смерти бойца ВСУ в госпитале
- 22:10 Суд в Лондоне арестовал имущество и особняки Фирташа
- 21:56 Как справиться с боязнью полетов: психолог дала неожиданный совет
- 21:28 Обшивка отвалилась на ходу: в сети показали фото очередного ЧП с украинской маршруткой
- 21:19 Думал, самый умный: УЕФА дисквалифицировал капитана «Реала» на два еврокубковых матча
- 20:45 Трупы и ожившие мертвецы: как проходят съемки «Реальной мистики»
- 20:41 В Житомире разгорелся громкий скандал между АТОшником и библиотекарем
- 20:26 Группа украинцев застряла в индийском аэропорту: детали ЧП
- 19:59 На Киевщине директор интерната присваивал пенсии пациентов
- 19:56 Боевики "ДНР" отправили на подвал экс-регионала
В Одессе рецидивист тяжело ранил ножом офицера полиции (фото)
В ночь со среды на четверг, 28 февраля, капитан Одесской полиции, пытаясь успокоить компанию молодых людей, которые, несмотря на позднее время, ругались и шумели. Капитан полиции, представившись, сделал замечание дебоширам, но в ответ услышал от агрессивно настроенного молодчика презрительную фразу, а потом — внезапный удар ножом в грудь.
После этого вся компания бросилась бежать.
«33-летний старший инспектор отдела охраны общественного порядка управления превентивной деятельности регионального главка Нацполиции, возвращаясь домой, увидел группу молодых людей, которые конфликтовали между собой, — рассказали в полиции. — В частности, они очень громко кричали, ругались, употребляя ненормативную лексику, и оскорбляли девушку, которая была из их же компании».
Полицейский попытался прекратить противоправные действия, и за это получил удар ножом в область сердца.
У раненого полицейского хватило сил набрать «102», но он потерял сознание, был госпитализирован медиками в тяжелом состоянии — злоумышленник ножом задел участок сердца.
В течение часа работниками Портофранковского отделения полиции и департамента внутренней безопасности участники происшествия были установлены. Как и личность главного подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель, ранее судимый за разбойное нападение группой лиц, который в настоящее время является подсудимым по ст. 155 («Половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости») Уголовного кодекса Украины.
Во время обыска в его квартире изъято предполагаемое орудие преступления — нож.
Злоумышленника задержали на основании ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Во время задержания парень не раскаивался в содеянном, наоборот, угрожал сотрудникам полиции расправой. Следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 348 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего») УК Украины.
Ранее на Прикарпатье директору школы и учителю физкультуры объявили подозрение в избиении патрульных полицейских. А в Одессе грабители после нападения бросились бежать к главку Нацполиции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.
Ветер: 4 м/с С
Давление: 729 мм