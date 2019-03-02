Тарифы на газ для населения могут снизиться: названы причины

Деньги

Отопительный сезон близится к концу, и вопрос об очередном повышении стоимости газа для населения поднимается все чаще. Это может произойти уже в мае. Подорожание газа повлечет за собой увеличение цен на отопление, воду, электроэнергию. И это при том, что после последнего повышения коммунальных тарифов в конце 2018 года резко выросла задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги. Однако есть мнение, что на самом деле цена газа может не увеличиться, а напротив, снизиться.

О грядущем с 1 мая 2019 года повышении стоимости газа для населения на 20% предупредил министр социальной политики Украины Андрей Рева. По его словам, правительство формирует цены для бытовых пользователей в соответствии с расчетом по формуле, которая заложена в постановлении № 867. Так, с 1 ноября 2018 года люди платят 60% от рыночной цены. Но эта формула предполагает с 1 мая повышение цен для населения до 80% от рыночной стоимости газа, по которой его покупает промышленность.

Однако уже с 1 марта 2019 года НАК «Нефтегаз Украины» снизил стоимость газа для промышленных потребителей. По сравнению с ценами на февраль 2019 года в марте они будут меньше на 14,5−15,1%. В зависимости от объемов закупки и условий оплаты стоимость тысячи кубометров газа будет составлять от 7405 грн до 8160 грн, без учета НДС и расходов на транспортировку. А ведь именно к этим ценам правительство стремится привести тарифы на газ для населения.

«Исходя из текущих цен для промышленности на март, цена на газ для населения не только не повысится, но и должна быть пересмотрена в сторону понижения, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель департамента по связям с общественностью «Региональной газовой компании» Даниил Нестеров. — Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 867 она должна составить 80% от цены для промышленности по предоплате. Сейчас это 7405*0,8 = 5924. То есть, согласно этим расчетам, с учетом НДС, стоимость газа для населения должна составить 7108 грн/тыс. куб. м.

Текущая цена на газ для населения, установленная с ноября 2018 года, составляет 7482 грн/тыс. куб. м с НДС. То есть в марте и, возможно, в апреле, население будет переплачивать 370 грн на тысяче кубометров, с учетом новой формулы, которая будет действовать только с мая".

По словам Даниила Нестерова, все будет зависеть от рыночной стоимости газа.

«Согласно прогнозам, в ближайшее время на европейских хабах ожидается снижение газовых цен. Основные факторы, влияющие на этот процесс, — это благоприятный прогноз погоды до конца марта, заполненность хранилищ газа, которая значительно превосходит показатели аналогичного периода 2018 года, низкий объем отбора газа из хранилищ и снижение цен сжиженный газ.

Поэтому, если ситуация на рынках кардинально не изменится, то цена на газ для населения должна быть снижена", — отметил эксперт.

Вопрос о стоимости газа для населения напрямую связан со стремительно растущими долгами украинцев за «коммуналку». По последним данным Государственной службы статистики Украины, в январе 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 15,1 млрд грн, что составляет 71,8% от начисленных за этот период сумм. При этом задолженность по жилищно-коммунальным услугам на конец января 2019 года составила 62,6 млрд грн, что на 7 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

В частности, на конец января 2019 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 29,1 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей воды — 20,0 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий — 4,1 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод — 3,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,6 млрд грн, за поставку электрической энергии — 5,7 млрд грн. При этом средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 киловатт-часов), на одного владельца лицевого счета в январе 2019 года составили 2693,2 грн.

Решить проблему коммунальных долгов возможно, считают эксперты.

«Во-первых, необходимо стимулировать реструктуризацию задолженности. Ведь путем реструктуризации в 2018 году было погашено всего 280 млн грн прошлых долгов. Во-вторых, нужно изменить формулу установления тарифов — политическую составляющую заменить на экономическую», — рассказал «ФАКТАМ» кандидат экономических наук, преподаватель Запорожского национального университета Константин Денисов.

По словам эксперта, в экономической науке есть понятие «ценовая дискриминация монополиста».

«Это продажа монополистом его стандартной продукции разным группам потребителей по совершенно разным ценам. В Украине это понятие действовало для тарифов на газ в 2014—2015 годах, когда существовали льготные объемы потребления. Например, на отопительный период потребителю предоставлялось 1200 кубометров газа по 3,6 грн за куб, а все, что потреблялось свыше этого объема, оплачивалось по цене 7,12 грн за кубометр. Такая методика стимулировала населения к бережливости в потреблении.

Сегодня же действует одинаковый для всех тариф — 8,55 грн за куб. Он был введен для выполнения требования МВФ о покрытии дефицита НАК «Нефтегаз Украины». Дефицит государственной компании был действительно ликвидирован после повышения тарифов, но это привело к обострению проблем неплатежей и необходимости финансирования большого количества субсидий. То есть это решение поставило под сомнение модные лозунги отдельных должностных лиц про «экономически обоснованные тарифы» и «рыночную цену на газ», — отметил Константин Денисов.

Стоит напомнить, что, по мнению некоторых экспертов, стремительно увеличивающаяся сумма долгов за жилищно-коммунальные услуги может вынудить государство на популистский шаг — списание задолженности населению. Тем более что подобный законопроект уже находится в Верховной Раде.

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