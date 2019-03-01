На Одесчине молодая женщина закопала свою новорожденную дочь живьем

Происшествия

В полицию поступило сообщение от медицинских работников Подольской районной больницы (Одесская область) о том, что к ним с просьбой о консультации обратилась молодая женщина. Врач, осматривавший пациентку, заподозрил «криминальный аборт». После осмотра и консультации женщина ушла из медицинского учреждения.

— Полицейские установили личность гражданки, — рассказали в полиции. — Ею оказалась 24-летняя жительница Балтского района области, которая длительное время гостит у своих родственников в одном из сел Подольского района. Общаясь с правоохранителями, женщина сначала уверяла, что у нее случился выкидыш, а плод она закопала в огороде.

Однако после вскрытия тела погибшей девочки судебно-медицинские эксперты установили, что младенец родился доношенным, а предполагаемая причина смерти — удушение, вызванное перекрытием дыхательных путей.

Неоспоримость улик вынудила женщину признаться в содеянном. Она рассказала, что у нее уже есть сын, которому чуть больше года, а второй ребенок «был нежелательным».

— Во время беременности на учете у врачей не находилась, рожала дома самостоятельно, — рассказали в полиции. — Следователю женщина созналась, что новорожденная плакала. Она надела девочке на голову пакет, отрезала пуповину, замотала младенца в пеленку, сунула в полиэтиленовый пакет и закопала.

Злоумышленница признала, что, когда закапывала ребенка, он был жив.

В пятницу, 1 марта, ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Также ей избрана мера пресечения — круглосуточный домашний арест.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что похороненная живьем новорожденная чудом выжила, проведя под землей восемь часов. А в Николаеве пьяная мать бросила младенца с моста в реку. Тельце младенца обнаружили в мусорном контейнере на Лесном массиве в Киеве работники коммунальной службы.

Оперативное фото



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