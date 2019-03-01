Происшествия

Кровавое ДТП с Зайцевой и Дроновым: в сети появился полный текст приговора

Приговор Алене Зайцевой и Геннадию Дронову — виновникам смертельного ДТП в Харькове 18 октября 2017 года — официально опубликован и открыт для изучения. Полный текст приговора, состоящий из 50 страниц печатного текста, опубликован в реестре судебных решений.

В резолютивной части приговора подтверждается, что Лицо 24 (Геннадий Дронов) и Лицо 25 (Алена Зайцева) приговорены к одинаковому наказанию: 10 годам лишения свободы и к трем годам лишения водительских прав. Также оба подсудимых должны компенсировать моральный ущерб пострадавшим и семьям погибших (суммарно около восьми миллионов гривен), а также судебные издержки.

Напомним, текст приговора судья Виктор Попрас зачитывал несколько часов. На половине этой процедуры Алена Зайцева пожаловалась на самочувствие и была выведена из зала. Дронов заслушивал приговор в одиночестве.

На оспаривание вердикта в апелляции суд отвел 30 дней. Дронов заявил, что воспользуется своим правом обжаловать приговор.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter