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Опасная контрабанда: в Украину пытались ввезти поддельные автозапчасти к TOYOTA на 12 миллионов (фото)
Одесская таможня обнаружила крупную партию контрафактных запчастей к автомобилям TOYOTA стоимостью более 12,2 миллиона гривен. Выявить подделку смогли только с помощью эксперта. Как сообщили в ведомстве, контейнер с автозапчастями поступил на адрес одного из украинских предприятий. Во время досмотра выяснилось, что в контейнере находятся товары, заявленные к таможенному контролю как автозапчасти марки TOYOTA.
«Эта марка, согласно официальному заявлению ее владельца, внесена Государственной фискальной службой в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, — сообщили в Одесской таможне. — Из-за возможного нарушения интересов правообладателя таможенное оформление приостановили и направили соответствующее сообщение уполномоченному представителю компании TOYOTA. Именно он после тщательного осмотра запчастей пришел к выводу, что эти „запчасти“ не производились компанией, а их использование может нанести вред автомашинам».
Отмечается, что внешний вид упаковки выявленных запчастей был очень похож на оригинальную продукцию TOYOTA. Только благодаря использованию специальных средств идентификации и углубленному анализу технической информации, закодированной в маркировке специалистами компании TOYOTA, эксперт смог доказать контрафактность товара.
«По его словам, из-за внешнего сходства у рядового потребителя сомнений в оригинальности запчастей не было бы, — уточнили таможенники. — Зато гарантированно возникали бы поломки и технические проблемы при эксплуатации автомобиля».
По выявленному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 476 Таможенного кодекса Украины. Дальнейшую судьбу автозапчастей решит суд.
Эксперты советуют владельцам автомобилей, которые не хотят попасть «на крючок» производителей контрафакта, покупать запчасти только у поставщиков, имеющих сертификацию производителей.
Как ранее сообщал «ФАКТЫ», во Львове была выявлена схема незаконного ввоза в Украину элитных авто без внесения обязательных таможенных платежей. Организовали аферу львовские таможенники. Машины продавали в Украине по поддельным документам.
А во Львовской области была разоблачена группа мошенников, которые под видом волонтеров, помогающих подразделениям Объединенных сил на Донбассе, пытались завладеть конфискованными таможней товарами.
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