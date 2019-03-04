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Происшествия

В Крыму разрыли могильник токсичных отходов: выяснилась важная информация

17:49 4 марта 2019   567
керчь
Инф. «ФАКТОВ»

Ради своих строек в Крыму оккупанты не брезгуют использовать песок с мышьяком и тяжелыми металлами, а токсичные стоки смывают в Черное море. Это установила прокуратура АРК, изучая деятельность оккупантов в Керчи возле отстойника опасных промышленных отходов.

Как выяснили прокуроры, оккупанты уже начали незаконную добычу песка на обводном канале между Нижне-Чубашским и Верхне-Чубашским хвостохранилищами. Эта выемка песка осуществляется под видом дноуглубительных работ. Есть риск разрушения отдельных участков расположенного поблизости шоссе Героев Эльтигена. Из-за разрытия свалки токсичных отходов ядовитые стоки сливаются через канал в Черное море, а грязь от промывки добытого песка оседает на городском пляже.

Нижне-Чурбашское хвостохранилище (урочище Плавни) возле Керчи с 1968 года использовалось для сбора ядовитых промотходов. Оккупационная администрация решила добывать песок на дамбе хвостохранилища, несмотря на то, что грунт здесь крайне токсичный: содержание мышьяка превышает допустимую норму в 500 раз, сурьмы — в три раза, ваннадия — в 3,5 раза, хрома — в 1420 раз.

Напомним, добытый в районе Керчи песок оккупанты направили на строительство Крымского моста и на гражданские стройки. Часть дамбы отстойника была разрушена из-за активного вывоза песка.

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