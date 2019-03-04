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ЧП в черниговской школе: 7 учеников попали в больницу
Опасные выходки подростков с газовыми баллончиками, которые часто фиксировались в начале учебного года, снова возобновились. В черниговской школе № 30 неизвестный распылил газ. Пострадали семь детей, которых доставили в больницу на обследование.
Об этом сообщает УНН, ссылаясь на источник в полиции Черниговской области.
Сообщается, что в результате инцидента девять детей пожаловались на плохое самочувствие: семеро из них доставили в больницу, чтобы проверить их состояние здоровья, двух — забрали родители.
По данным полиции, школьный процесс возобновился почти сразу после проветривания. Угрозы жизни и здоровью детей нет.
Подробности инцидента и имена виновных пока не разглашаются.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в полиции допускают версию о том, что газовые атаки в школах могут быть результатом флешмоба в соцсетях либо же школьники выполняют задания, полученные в закрытых группах.
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