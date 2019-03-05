Под Винницей задержали "криминального авторитета": фото с места событий

Происшествия

В городе Гайсине Винницкой области полиция задержала «криминального авторитета» по кличке «Леха Гайсинский» и его подчиненных. Группе инкриминируют вымогательство двух тысяч долларов у местного предпринимателя.

«Леха Гайсинский» и его друзья, задержанные полицией за вымогательство в Гайсине, уже в привычной позе — лицом к земле, как и должно быть с этими личностями", — заявил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По информации следствия, «авторитет» угрожал физической расправой местному бизнесмену и требовал крупную сумму. Задержали группу во время получения 500 долларов. У вымогателей изъято поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Генпрокуратуры, а также холодное оружие и резиновую дубинку.

Статья Уголовного кодекса о вымогательстве (ч.2 ст.189), которую инкриминируют задержанным, предполагает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Мариуполе полиция сорвала банкет кримининальных авторитетов, а некоторых деятелей преступного мира депортировали на родину. Полиция подсчитала, что на украинской территории проживают около двадцати «воров в законе». Что можно противопоставить их дестабилизирующей деятельности, «ФАКТАМ» рассказал Вячеслав Аброськин.

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