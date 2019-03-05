- 12:33 Солнце и сильный ветер: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
- 12:31 В Киеве посреди улицы застрелили человека: ищут мужчину в полицейской форме
- 12:30 В Одессе сожгли автомобиль депутата
- 12:28 Убийство бизнесмена в Черкассах: появились сведения о преступнике
- 12:23 Запрещенная в Украине звезда «Comedy Woman» пожаловалась на травлю и унижения
- 12:19 Президент требует срочного расследования обнародованных фактов о якобы злоупотреблениях в «оборонке», — Герасимов
- 12:13 В оккупированном Луганске устроили "суд" над протестантским пастором
- 12:13 Был связан и засыпан травой: под Херсоном нашли убитым фермера
- 12:12 В Днепре авто влетело в витрину: фото с места происшествия
- 11:55 В Киеве 5–7 марта можно пройти бесплатное обследование в медпунктах (адреса)
Под Винницей задержали "криминального авторитета": фото с места событий
В городе Гайсине Винницкой области полиция задержала «криминального авторитета» по кличке «Леха Гайсинский» и его подчиненных. Группе инкриминируют вымогательство двух тысяч долларов у местного предпринимателя.
«Леха Гайсинский» и его друзья, задержанные полицией за вымогательство в Гайсине, уже в привычной позе — лицом к земле, как и должно быть с этими личностями", — заявил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
По информации следствия, «авторитет» угрожал физической расправой местному бизнесмену и требовал крупную сумму. Задержали группу во время получения 500 долларов. У вымогателей изъято поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Генпрокуратуры, а также холодное оружие и резиновую дубинку.
Статья Уголовного кодекса о вымогательстве (ч.2 ст.189), которую инкриминируют задержанным, предполагает до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Мариуполе полиция сорвала банкет кримининальных авторитетов, а некоторых деятелей преступного мира депортировали на родину. Полиция подсчитала, что на украинской территории проживают около двадцати «воров в законе». Что можно противопоставить их дестабилизирующей деятельности, «ФАКТАМ» рассказал Вячеслав Аброськин.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.