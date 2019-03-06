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Полиция нашла одну из пропавших в Киеве девочек
Полицейские из сектора ювенальной превенции сообщили том, что найдена одна из пропавших в Киеве девочек — София Гончаренко. Ранее сообщалось, что полиция Киева занялась поисками двух пропавших в Соломенском районе столицы подростков.
О том, что девочка нашлась, сообщает ресурс «Киев Оперативный».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 февраля после занятий в лицее «Интеллект» не вернулся домой 12-летний мальчик Дикий Иван. Позже в сети появилось сообщение, что подросток был найден, однако потом выяснилось, что был найден совершенно другой мальчик.
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