Полиция нашла одну из пропавших в Киеве девочек

Происшествия

Полицейские из сектора ювенальной превенции сообщили том, что найдена одна из пропавших в Киеве девочек — София Гончаренко. Ранее сообщалось, что полиция Киева занялась поисками двух пропавших в Соломенском районе столицы подростков.

О том, что девочка нашлась, сообщает ресурс «Киев Оперативный».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 февраля после занятий в лицее «Интеллект» не вернулся домой 12-летний мальчик Дикий Иван. Позже в сети появилось сообщение, что подросток был найден, однако потом выяснилось, что был найден совершенно другой мальчик.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter