Происшествия

В Ужгороде сотрудница «Укрпочты» украла более миллиона гривен: сдала в ломбард компьютеры офиса

Ужгородская местная прокуратура завершила досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении уже бывшей сотрудницы Закарпатской дирекции «Укрпочты». Женщину обвиняют в растрате более миллиона гривен.

— Установлено, что 44-летняя жительница Ужгорода в период с марта по ноябрь 2018 года сдала в один из ломбардов областного центра компьютерное оборудование дирекции «Укрпочты». Всего доказано 36 таких эпизодов. Сумма нанесенных убытков превышает миллион гривен, — сообщают в прокуратуре Закарпатской области.

В отношении подозреваемой открыто уголовное производство по статье «Растрата чужого имущества», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Между тем прокуратура не информирует, удалось ли во время следствия изъять похищенные деньги у злоумышленницы и наложен ли арест на ее имущество.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 1 января 2019 года «Укрпочта» повышает стоимость услуг по пересылке посылок.

Также в «Укрпочте» не отказались от намерения повысить тариф на доставку пенсий и собираются поднять этот вопрос в июне 2019 года.



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