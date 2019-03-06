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- 14:01 В Ужгороде сотрудница «Укрпочты» украла более миллиона гривен: сдала в ломбард компьютеры офиса
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В Ужгороде сотрудница «Укрпочты» украла более миллиона гривен: сдала в ломбард компьютеры офиса
Ужгородская местная прокуратура завершила досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении уже бывшей сотрудницы Закарпатской дирекции «Укрпочты». Женщину обвиняют в растрате более миллиона гривен.
— Установлено, что 44-летняя жительница Ужгорода в период с марта по ноябрь 2018 года сдала в один из ломбардов областного центра компьютерное оборудование дирекции «Укрпочты». Всего доказано 36 таких эпизодов. Сумма нанесенных убытков превышает миллион гривен, — сообщают в прокуратуре Закарпатской области.
В отношении подозреваемой открыто уголовное производство по статье «Растрата чужого имущества», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Между тем прокуратура не информирует, удалось ли во время следствия изъять похищенные деньги у злоумышленницы и наложен ли арест на ее имущество.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 1 января 2019 года «Укрпочта» повышает стоимость услуг по пересылке посылок.
Также в «Укрпочте» не отказались от намерения повысить тариф на доставку пенсий и собираются поднять этот вопрос в июне 2019 года.
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