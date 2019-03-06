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Под Львовом грузчики почты два месяца крали посылки
На Львовщине задержали шестерых грузчиков одной из почтовых компаний, которые на протяжении двух месяцев систематически воровали посылки клиентов со склада предприятия.
— В Пустомытовский районный отдел полиции поступила информация от работника одного из почтовых предприятий о систематических кражах почтовых отправлений. Полицейские установили, что к кражам причастны шестеро грузчиков компании, жители Перемышлянского и Золочевского районов Львовщины, а также города Сумы. Злоумышленники в возрасте от 27 до 45 лет были задержаны во время очередной кражи. У каждого изъяты вещественные доказательства (похищенные из посылок вещи), — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.
Открыто уголовное производство по статье «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Устанавливается количество потерпевших клиентов и сумма нанесенных убытков. Ведется следствие.
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