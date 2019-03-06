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Происшествия

Под Львовом грузчики почты два месяца крали посылки

15:38 6 марта 2019   703
посылки на почте
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

На Львовщине задержали шестерых грузчиков одной из почтовых компаний, которые на протяжении двух месяцев систематически воровали посылки клиентов со склада предприятия.

— В Пустомытовский районный отдел полиции поступила информация от работника одного из почтовых предприятий о систематических кражах почтовых отправлений. Полицейские установили, что к кражам причастны шестеро грузчиков компании, жители Перемышлянского и Золочевского районов Львовщины, а также города Сумы. Злоумышленники в возрасте от 27 до 45 лет были задержаны во время очередной кражи. У каждого изъяты вещественные доказательства (похищенные из посылок вещи), — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.

Открыто уголовное производство по статье «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Устанавливается количество потерпевших клиентов и сумма нанесенных убытков. Ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Закарпатской области сотрудница «Укрпочты» сдала в ломбард офисные компьютеры. Женщину обвиняют в растрате свыше миллиона гривен.

А на Киевщине директор психоневрологического интерната присваивал пенсии пациентов. По самым скромным подсчетам, девяти пациентам этого учреждения нанесен ущерб в размере 70 тысяч гривен.

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