Под Львовом грузчики почты два месяца крали посылки

Происшествия

На Львовщине задержали шестерых грузчиков одной из почтовых компаний, которые на протяжении двух месяцев систематически воровали посылки клиентов со склада предприятия.

— В Пустомытовский районный отдел полиции поступила информация от работника одного из почтовых предприятий о систематических кражах почтовых отправлений. Полицейские установили, что к кражам причастны шестеро грузчиков компании, жители Перемышлянского и Золочевского районов Львовщины, а также города Сумы. Злоумышленники в возрасте от 27 до 45 лет были задержаны во время очередной кражи. У каждого изъяты вещественные доказательства (похищенные из посылок вещи), — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.

Открыто уголовное производство по статье «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Устанавливается количество потерпевших клиентов и сумма нанесенных убытков. Ведется следствие.

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