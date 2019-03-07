В Одессе задержали банду наркоторговцев: курьером была 76-летняя пенсионерка

Происшествия

Спецоперацию по задержанию участников преступной группы в Одессе завершила полиция 6 марта. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, в состав группы наркоторговцев входили четыре человека в возрасте от 30 до 76 лет. Координировала их действия 36-летняя жительница Кривого Рога. В среднем за сутки группа «зарабатывала» до 50 тысяч гривен. В течение двух последних лет наркоторговцы сбывали метадон не только в Одессе, но и в Киеве и Кривом Роге.

«Каждый из участников выполнял свою роль в преступной цепочке: одни занимались закладками, другие общались с непосредственными покупателями и после получения от них средств на счет предоставляли информацию о местонахождении наркотиков», — сообщили в полиции.

В Одессе, на улице Космонавтов, правоохранители задержали 76-летнюю женщину-курьера, у которой обнаружили и изъяли 269 полиэтиленовых пакетов с метадоном. «Товар» пенсионерка привезла для передачи своей 30-летней сообщнице для дальнейшего его сбыта на территории города.

«Эта пожилая женщина с 2017 года привозила товар поездом из Кривого Рога, а ее сообщники контактировали с клиентами, распределяли заработок, и делали закладки по всей Одессе, — уточнили правоохранители. — Наркотики расфасовывали на квартире, которую арендовали в Одессе».

«Деятельность» преступной группы задокументировали работники отдела противодействия наркопреступности совместно с коллегами-следователями и специалистами кинологического центра.

При проведении ряда санкционированных обысков в столице и Кривом Роге правоохранители изъяли сим-карты разных телефонных операторов, банковские чеки, кредитные карточки, деньги и наркотические средства.

Как добавили в местной прокуратуре № 4, под чьим процессуальным руководством проходила спецоперация, обыски проходили в доме фигуранта в Одессе и в Кривом Роге. Еще один подозреваемый — из Кропивницкого.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Им грозит до 12 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Миргороде накрыли крупнейшую в Украине подпольную нарколабораторию. А в Киеве «борцы с наркотиками» хотели наказать «дилера», но сами попали в полицию.

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