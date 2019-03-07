20-летняя одесситка упала с 11-го этажа: близкие подозревают убийство

Происшествия

Молодая одесситка «выпала» из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже. Несколько суток это ЧП замалчивали. Нынче же, когда зреет скандал, полиция озвучила версию о суициде, однако знакомые и родственники погибшей не верят в это и подозревают убийство.

«Прошу помощи и содействия в выяснении обстоятельств гибели 20-летней Кристины Бабий, — написала в Facebook Мария Бодяк. — По версии ее парня, 2 марта около 23:00 она выпрыгнула с 11-го этажа, из окна его квартиры. Смущает: нет нигде времени смерти, судмедэкспертиза не называет причины смерти, следователи не выходят на связь и не вызывают родственников для дачи показаний, вещи погибшей не отдают матери. На шее у Кристины — следы от удушения, синяк на брови, ребра с правой стороны все сломаны и на правой руке укус, также сбиты все костяшки на руках…»

— Эта девочка- моя ученица, — говорит начальник департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. — Замечательный, светлый человек. Бабушка Кристины, Джанна Петровна Фастаковская — учитель-легенда. И не только гениальный физик, но и уважаемый многими поколениями воспитатель с большой буквы… Я не знаю, как она переживет это горе. Я не знаю, что произошло на самом деле. И не имею права никого обвинять безосновательно. Следователи делают свою работу, и, надеюсь, что сделают ее.

Как сообщил на своей странице в Facebook советник главы регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, по данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (убийство с пометкой «самоубийство») УК Украины.

«В настоящее время, на основании судмедэкспертизы, показаний свидетеля, результатов допроса судмедэксперта, можно утверждать, что следов борьбы на теле погибшей нет, телесные повреждения характерны для падения с большой высоты и от соприкосновения с блоком кондиционера», — прокомментировал Форостяк.

Он отметил, что вместе с тем полицейские устанавливают обстоятельства смерти и проверяют все версии, в том числе, не стала ли девушка жертвой насилия.

По мнению судебно-медицинского эксперта Бориса Яворского, окончательные выводы о причинно-следственных связях делать пока рано.

— Форма № 106/о (свидетельство о смерти) не предусматривает перечисления и описания всех нюансов и особенностей, обнаруженных при исследовании, — констатирует эксперт. — Инструкция, утвержденная приказом № 545 Минздрава Украины от 08.08.2006 года и регламентирующая порядок заполнения названного свидетельства, требует указания одной конкретной причины, которая точно соответствует записи в МКБ-10 (международная классификация болезней, травм и причин смерти). Подробное же описание всех выявленных повреждений с установлением их характера, давности, тяжести и т. п. содержится в другом документе — выводах эксперта. Этот документ направляется следователю после завершения всех исследований.

Борис Яворский подчеркивает, что эксперт устанавливает причину смерти, но не род ее. «Мы выявляем повреждения, описываем их, устанавливаем причинную связь между повреждениями и смертью. Однако на вопрос: убийство это, самоубийство или несчастный случай, ищет ответ следствие и окончательно устанавливает суд. Именно поэтому в представленном врачебном свидетельстве о смерти в п. 9 подчёркнут вариант — «ушкодження з невизначеними намірами».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве полиция расследует загадочную смерть нацгвардейца, выпавшего из окна многоэтажки.





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