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20-летняя одесситка упала с 11-го этажа: близкие подозревают убийство
Молодая одесситка «выпала» из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже. Несколько суток это ЧП замалчивали. Нынче же, когда зреет скандал, полиция озвучила версию о суициде, однако знакомые и родственники погибшей не верят в это и подозревают убийство.
«Прошу помощи и содействия в выяснении обстоятельств гибели 20-летней Кристины Бабий, — написала в Facebook Мария Бодяк. — По версии ее парня, 2 марта около 23:00 она выпрыгнула с 11-го этажа, из окна его квартиры. Смущает: нет нигде времени смерти, судмедэкспертиза не называет причины смерти, следователи не выходят на связь и не вызывают родственников для дачи показаний, вещи погибшей не отдают матери. На шее у Кристины — следы от удушения, синяк на брови, ребра с правой стороны все сломаны и на правой руке укус, также сбиты все костяшки на руках…»
— Эта девочка- моя ученица, — говорит начальник департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. — Замечательный, светлый человек. Бабушка Кристины, Джанна Петровна Фастаковская — учитель-легенда. И не только гениальный физик, но и уважаемый многими поколениями воспитатель с большой буквы… Я не знаю, как она переживет это горе. Я не знаю, что произошло на самом деле. И не имею права никого обвинять безосновательно. Следователи делают свою работу, и, надеюсь, что сделают ее.
Как сообщил на своей странице в Facebook советник главы регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, по данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (убийство с пометкой «самоубийство») УК Украины.
«В настоящее время, на основании судмедэкспертизы, показаний свидетеля, результатов допроса судмедэксперта, можно утверждать, что следов борьбы на теле погибшей нет, телесные повреждения характерны для падения с большой высоты и от соприкосновения с блоком кондиционера», — прокомментировал Форостяк.
Он отметил, что вместе с тем полицейские устанавливают обстоятельства смерти и проверяют все версии, в том числе, не стала ли девушка жертвой насилия.
По мнению судебно-медицинского эксперта Бориса Яворского, окончательные выводы о причинно-следственных связях делать пока рано.
— Форма № 106/о (свидетельство о смерти) не предусматривает перечисления и описания всех нюансов и особенностей, обнаруженных при исследовании, — констатирует эксперт. — Инструкция, утвержденная приказом № 545 Минздрава Украины
Борис Яворский подчеркивает, что эксперт устанавливает причину смерти, но не род ее. «Мы выявляем повреждения, описываем их, устанавливаем причинную связь между повреждениями и смертью. Однако на вопрос: убийство это, самоубийство или несчастный случай, ищет ответ следствие и окончательно устанавливает суд. Именно поэтому в представленном врачебном свидетельстве о смерти в п. 9 подчёркнут вариант — «ушкодження з невизначеними намірами».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве полиция расследует загадочную смерть нацгвардейца, выпавшего из окна многоэтажки.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..