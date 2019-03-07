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Появилось видео с признаниями чиновника харьковской мэрии в работе на ФСБ

16:29 7 марта 2019   430
харьков
Инф. «ФАКТОВ»

Чиновник мэрии Харькова, задержанный СБУ по подозрению в государственной измене, уже дал признательные показания. Задержанный подтвердил, что в 2016 году в России действительно познакомился с полковником ФСБ РФ Александром Ушаковым и с тех пор передавал ему ценную информацию.

С помощью завербованного чиновника кураторы из ФСБ получали сведения о острых темах, которые гипотетически можно использовать в спецоперациях. «Были интересны темы социально-политической ситуации в Украине и Харькове, социально-экономическая ситуация, молодежные движения», — рассказал задержанный. Также ФСБ интересовалось возможностями для срыва выборов в Украине и закрытыми сведениями о сотрудниках местных органов власти.

По словам чиновника, данные в Россию он передавал через электронную почту, Telegram, а также во время личных встреч с Ушаковым в РФ, Беларуси, Чехии, Греции.

Напомним, чиновника Харьковского горсовета задержали 5 марта в ходе многоэтапной операции СБУ. Предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Чиновник арестован на 60 суток.

История с разоблаченным российским агентом в Харькове подтвердила, что спецслужбы Украины не преувеличивали, когда рекомендовали соотечественникам полностью отказаться от поездок в РФ. Харьковского чиновника завербовала ФСБ, когда он приехал в Россию в качестве туриста.

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