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В Измаиле находящийся в карцере арестант избил сотрудника СИЗО
Тридцатишестилетнему обвиняемому, ожидающему приговора суда за разбойное нападение, стало скучно, и он решил позабавиться. Вернее, освежить свои разбойные навыки. В качестве объекта выбрал сотрудника СИЗО, в котором содержится в городе Измаиле (на юге Одесской области).
«Агрессивно настроенный, он злостно нарушал требования режима в учреждении, а когда был помещен за это в карцер, напал на оперуполномоченного и, ударив в лицо, нанес ему телесные повреждения», — сообщили в полиции.
По данному факту Измаильским отделом полиции начато уголовное производство по статье «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» УК Украины. Фигуранту сообщено о подозрении.
«Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на пять лет, не считая срока за разбойное нападение, в котором его подозревают», — прокомментировала начальник следствия Наталия Старцева.
Как стало известно «ФАКТАМ», за последний месяц это уже второе ЧП в Измаильском СИЗО. Ранее один из арестантов, обвиняемый в погроме сельского магазина в селе Яровое Тарутинского района, отрицая свою вину, в знак протеста сначала объявил голодовку, а затем зашил себе рот.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что руководство Одесского СИЗО издевалось над арестантами, вымогая деньги у их родственников.
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