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Происшествия

В Измаиле находящийся в карцере арестант избил сотрудника СИЗО

17:45 7 марта 2019   19
арестованный
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Тридцатишестилетнему обвиняемому, ожидающему приговора суда за разбойное нападение, стало скучно, и он решил позабавиться. Вернее, освежить свои разбойные навыки. В качестве объекта выбрал сотрудника СИЗО, в котором содержится в городе Измаиле (на юге Одесской области).

«Агрессивно настроенный, он злостно нарушал требования режима в учреждении, а когда был помещен за это в карцер, напал на оперуполномоченного и, ударив в лицо, нанес ему телесные повреждения», — сообщили в полиции.

По данному факту Измаильским отделом полиции начато уголовное производство по статье «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» УК Украины. Фигуранту сообщено о подозрении.

«Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на пять лет, не считая срока за разбойное нападение, в котором его подозревают», — прокомментировала начальник следствия Наталия Старцева.

Как стало известно «ФАКТАМ», за последний месяц это уже второе ЧП в Измаильском СИЗО. Ранее один из арестантов, обвиняемый в погроме сельского магазина в селе Яровое Тарутинского района, отрицая свою вину, в знак протеста сначала объявил голодовку, а затем зашил себе рот.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что руководство Одесского СИЗО издевалось над арестантами, вымогая деньги у их родственников.

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