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Еще два кандидата в президенты отказались от участия в предвыборной гонке
От борьбы за пост президента Украины отказались двое кандидатов. Народный депутат и лидер движения «Народный контроль» Дмитрий Добродомов снял свою кандидатуру. 7 марта политик подал соответствующее заявление в Центризбирком. На брифинге Добродомов заявил, что снимается с гонки в пользу кандидата Анатолия Гриценко.
Аналогично отказался от борьбы за президентское кресло народный депутат Евгений Мураев. По словам Мураева, он снимается в пользу кандидата Александра Вилкула.
Напомним, изначально на выборы президента были зарегистрированы 44 кандидата — рекордное число в истории Украины. Согласно календарному плану ЦИК, до 7 марта включительно кандидаты могли подать заявление и сообщить от отказе от участия в избирательной кампании. До 8 марта ЦИК должна юридически оформить это решение. Бюллетени на выборы должны быть напечатаны до 23 марта.
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