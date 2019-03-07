Из Украины выдворили известного «вора в законе»

Происшествия

Из Украины сотрудники СБУ и прокуратуры выдворили известного «вора в законе» по кличке «Дато», представителя криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа. Для «Дато» введен запрет на посещение Украины сроком на три года.

«Дато» был задержан в начале марта в Болграде Одесской области. По информации СБУ, криминальный «авторитет» прибыл в Украину, чтобы взять под контроль денежные потоки в регионе и «поставить на счетчик» предприятия агропромышленного комплекса области. Также на «Дато» возлагалась задача взять под контроль организованные преступные группировки и отдельными сферы как легального, так и теневого бизнеса.

Правоохранители считают, что за «Дато» стоят два известных в криминальных кругах кавказских «вора в законе» — «Лоту Гули» и «Тенго Гальский», которым въезд в нашу страну запрещен.

Напомним, ранее было объявлено, что в 2019 году Украина депортирует всех иностранцев из числа «криминальных авторитетов», собирающихся осесть в нашей стране после отбытия тюремного срока. Также были обнародованы последние данные по числу «воров в законе», пребывающих в Украине.

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