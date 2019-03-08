26.30 / 26.59 29.60 / 30.11
Киев: +6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Кровавое 8 марта: в автокатастрофе под Киевом погибли пять человек

9:07 8 марта 2019   416
дтп
Инф. «ФАКТОВ»

На дорогах Киевской области день 8 марта началось с жуткой аварии. Около трех часов утра в селе Яблоновка Макаровского района легковой автомобиль слетел с трассы и оказался в кювете. Пять человек, находившихся в машине, погибли.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Киевской области уточнила, что один из пассажиров авто выжил, но госпитализирован с травмами. Причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением.

Напомним, среди европейских стран Украина печально известна высокой смертностью на дорогах: ежегодно в ДТП гибнут не меньше 3500 человек, еще 35 тысяч попадают в больницу с тяжелыми травмами. Ежедневно в ДТП гибнут до девяти человек. Высокую травматичность связывают с игнорированием водителем и пассажирами ремней безопасности.

В целом среди причин ДТП самыми распространенными являются нарушение скоростного режима, несоблюдение других правил дорожного движения, езда в нетрезвом состоянии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!

Киев
+8

Ветер: 3 м/с  Ю-3
Давление: 743 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины