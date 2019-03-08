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Кровавое 8 марта: в автокатастрофе под Киевом погибли пять человек
На дорогах Киевской области день 8 марта началось с жуткой аварии. Около трех часов утра в селе Яблоновка Макаровского района легковой автомобиль слетел с трассы и оказался в кювете. Пять человек, находившихся в машине, погибли.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям Киевской области уточнила, что один из пассажиров авто выжил, но госпитализирован с травмами. Причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением.
Напомним, среди европейских стран Украина печально известна высокой смертностью на дорогах: ежегодно в ДТП гибнут не меньше 3500 человек, еще 35 тысяч попадают в больницу с тяжелыми травмами. Ежедневно в ДТП гибнут до девяти человек. Высокую травматичность связывают с игнорированием водителем и пассажирами ремней безопасности.
В целом среди причин ДТП самыми распространенными являются нарушение скоростного режима, несоблюдение других правил дорожного движения, езда в нетрезвом состоянии.
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