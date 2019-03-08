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Притворялись богатыми иностранцами: во Львове задержали семью пенсионеров-мошенников
Во Львовской области оперативники угрозыска задержали предприимчивую семейную пару. 65-летний иностранец и его 67-летняя жена подозреваются в мошенничестве и кражах на территории региона.
«Уже установлено, что они причастны к пяти фактам мошенничества и кражам. Супруги ежемесячно приезжали в Украину на разных автомобилях. Увидев на улице пожилых людей, останавливались и начинали рассказывать им о своем родственнике, который якобы попал в ДТП. После такого предварительного „вступления“ поясняли, что нужны гривни на лечение и просили поменять им доллары по весьма заниженному курсу. Уже после произошедшего обмена люди (пострадавшие) замечали, что им подсунули сувенирные купюры вместо настоящих долларов», — рассказал о схеме мошенников замначальника областной полиции Тарас Сабанюк.
Мошенники, давя на жалость, выманили у жителей области 165 тысяч гривен. Семейная пара работала на территории Львова, Трускавца, в Самборском и Жовковском районах Львовской области.
В отношении злоумышленников открыто уголовное производство по статьям «Кража» и «Мошенничество». Статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие, проводится проверка причастности супругов к другим уголовным правонарушениям.
Напомним, у мошенников все еще популярны схемы под условными названиями «Платное снятие порчи», «Вы выиграли скидку на товар» и «Помогу с растаможкой авто на еврономерах».
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