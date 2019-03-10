Украина

В Одессе штормовой ветер повалил стену торгового центра, а в Белгороде-Днестровском сорвал крышу с пятиэтажки (фото)

В воскресенье, 10 марта, в Киевском районе Одессы в результате порыва ураганного ветра рухнула стена строящегося торгового центра.

По словам очевидцев, ЧП случилось в одном из крупнейших жилых массивов города — Таировском, между домами №№ 13 и 15 по проспекту Академика Глушко.

Утверждают, что в результате госпитализирована пострадавшая женщина — жительница соседнего дома.

В мэрии Одессы факт обвала подтвердили, отметив, что в больницу скорая помощь доставила 84-летнюю женщину. Говорят, что пенсионерка «споткнулась и упала, а сейчас уже дома».

Обстоятельства обрушения конструкции нового здания устанавливают. По счастливой случайности в густонаселенном районе обошлось без человеческих жертв.

Тем временем в городе Белгороде-Днестровском (на юге Одесской области) шквальный ветер сорвал крышу с пятиэтажного жилого дома № 4 по улице Маршала Бирюзова.

По словам очевидцев, обломки, разлетевшиеся на значительное расстояние, повредили балконы квартир, кондиционеры, оконные стекла. Помимо прочего, повредило машину, стоявшую под этим зданием.

«По прибытии на место вызова спасатели установили, что ветром сорвана шиферная крыша жилого дома на 96 квартир на площади 360 квадратных метров, — сообщили в региональном главке ГСЧС. — Погибших и пострадавших нет».

В настоящее время спасатели оказывают помощь работникам коммунального предприятия в демонтаже поврежденного шифера для дальнейшего проведения восстановительных работ.

Местные власти решают вопрос о выделении средств для оперативного восстановления кровли.

В городе отмечаются и другие последствия непогоды. Так, на улице Кишиневской упало дерево, которое полностью перекрыло проезд по дороге.

Не обошлось без последствий и в населенных пунктах Белгород-Днестровского района: в селе Сухолужье со здания дома культуры сорвало крышу.

Как сообщали «ФАКТЫ», по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение. Последствия непогоды ощутили на себе жители многих областей страны. Зафиксирован один трагический случай: в Виннице упавшее дерево смертельно травмировало 11-летнюю девочку. В Киеве от упавших деревьев пострадало много автомобилей. В понедельник, 11 марта, также будет ветрено. В Карпатах порывы ветра достигнут 34 м/с.

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