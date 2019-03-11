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Происшествия

Под Одессой нашли обезображенный труп молодого мужчины: первые подробности (фото)

9:34 11 марта 2019   1745
Под Одессой нашли обезображенный труп молодого мужчины (фото)
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Останки человеческого тела обнаружены в лесополосе, недалеко от трассы Тарутино — Березино. Возле нефункционирующего завода, примерно в трех километрах от поселка городского типа Березино Тарутинского района, на юге Одесской области.

По предварительным данным, погибший — молодой мужчина (18−30 лет), рост — порядка 165−170 см, длина ступни — 25 см (41−42 размер), смерть наступила около десяти дней назад.

«Причины гибели устанавливаются, — сообщили в полиции. - В настоящее время работают следователи и судмедэксперты. Тело сильно повреждено животными».

У экспертов есть и иные версии относительно того, почему труп обезображен. Однако требуется тщательное изучение всех обстоятельств и моментов как самого ЧП, так и периода после него.

Пока же, по некоторым сведениям, в распоряжении полиции есть только нижняя часть туловища и ноги погибшего. Да еще его вещи: темно-синий свитер, черная футболка с надписями, выполненными белыми латинскими буквами, и с рисунком черепа, синие классические джинсы, а также черная зимняя куртка с капюшоном.

Начато уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Одессой найден мертвым пропавший гражданин Израиля. Его тело случайно нашли на трансформаторной подстанции в селе Семеновка Белгород-Днестровского района.

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