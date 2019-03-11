Война за Одесский медуниверситет: что происходит (фото)

Украина

Эпопея со сменой власти в одном из крупнейших вузов страны — Одесском национальном медицинском университете — продолжается. Нынешняя администрация учебного заведения вторично заблокировала распоряжение Кабмина о создании вместо этого вуза другого — Национального одесского медицинского университета. Казалось бы, простая «игра слов» в наименовании, однако суть гораздо более существенна: и. о. главы Минздрава любыми способами стремится избавиться от неугодного ректора — академика Валерия Запорожана. В несколько заходов, еще с 17 июля 2018 года. Дважды к решению проблемы «подключался» Кабмин.

В декабре минувшего года правительство издало распоряжение о ликвидации неподчиняющегося вуза и создании на его базе нового учебного заведения.

«Это действенный и законный путь, чтобы освободить Одесский университет от произвола приспешников экс-ректора Валерия Запорожана, которые сейчас фактически захватили ОНМедУ. Произвол рейдеров является противоправным и дерзким: проплаченные митинги с участием иностранных студентов, запугивание сотрудников и студентов, манипуляции с подписями, документами и сметами университета», — указывалось в сообщении Минздрава.

Ведомство утверждает, что из-за конфликта с предыдущим руководством вуза сотрудники и студенты не получают зарплаты и стипендии в течение двух месяцев, так как вуз подает сметы расходов, подписанные неуполномоченными лицами.

Создание нового учреждения высшего образования — путем слияния Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) и Крымского государственного медицинского университета имени С. И. Георгиевского — будет проходить на базе ОНМедУ, то есть физического переноса заведения не будет. Студенты и преподаватели продолжат учебу и работу.

Руководство медуниверситета оспорило этот акт в суде и одержало победу. Кабмин не сдался, издал новое распоряжение о реорганизации, практически дословно повторив текст предыдущего, но… Оговорив, что на новое не распространяется судебный запрет.

Ректорат Одесского национального медуниверситета снова обратился в Окружной административный суд Киева и снова добился запрета на исполнение кабминовского распоряжения.

Характерно, что постановления выносили разные судьи, а вот вердикт фактически идентичен — остановить действие распоряжения Кабмина от 27 февраля 2019 года. Судебный вердикт подлежит немедленному исполнению.

Вместе с тем осведомленные сотрудники нынешнего одесского вуза уверены в том, что Минздрав занят исключительно «сменой декорации» — заменой ректора Валерия Запорожна на Владлену Дубинину, которая, как замечают, была «правой рукой Запорожана, в частности, не без его непосредственного участия стала доктором наук, замминистра здравоохранения». У информированных преподавателей также имеется собственное мнение: «Гнать следует не просто Запорожана и его приспешников, а и Дубинину с Аймедовым (последнего также назначали и. о. Ректора. — Авт.) и прочими их кадрами». Уверяют, что в противном случае в университете будет процветать круговая порука и раздача ключевых постов «своим людям».

«То, что сейчас принято Кабмином, — фикция для „развода“, как Запорожана с Дубининой, так и честных преподавателей и студентов, которых эти двое держат в заложниках», — убеждены в вузе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в конце февраля возле медунивеситета в Одессе проводили акцию протеста: работники вуза и студенты хотели «нормализовать учебный процесс», но митинг вылился в столкновения и штурм здания. На следующий день поддержать продолжающих протестовать сотрудников вуза приехали народные депутаты Украины Игорь Мосийчук и Евгений Дейдей

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