Из Одесской моракадемии увольняют преподавателя-сепаратиста

Происшествия

Активисты общественной организации «Всеукраїнська люстрація» добились увольнения из Института Военно-Морских Сил Украины национального университета «Одесская морская академия» преподавателя кафедры тактики и общих военных наук Андрея Поспелова. Как отмечают в организации, эпопея в связи с его назначением преподавателем продолжалась несколько месяцев.

Громкий скандал в Одесской моракадемии разгорелся после публикации известного волонтера Алены Сивак в сети Facebook. Она сообщила о назначении Андрея Поспелова, подчеркнув, что это — нонсенс, поскольку он поддерживает «русский мир».

Одесское областное отделение «Всеукраинской люстрации» обратилось по этому поводу к руководителям соответствующих силовых ведомств Украины. Командованием ВМС ВС Украины была назначена служебная проверка. В официальном письме за подписью командующего Военно-морскими Силами Украины адмирала Игоря Воронченко, в частности, сказано:

«Комиссия пришла к выводу, что идеологическая концепция Поспелова А. С. в сочетании с его оплачиваемой пропагандистской работой в пользу страны-агрессора является неприемлемой для научно-педагогического работника военного учебного заведения Украины. Начальнику Института ВМСУ НУ „ОМА“ необходимо принять правовое решение, учитывая выводы комиссии о расторжении трудового договора с Поспеловым А. С. по инициативе собственника предприятия. Материалы проверки направлены в 7-е управление ГУ военной контрразведки СБУ для принятия правовых решений».

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее выяснилось, что один из руководителей Одесской моракадемии оказался сторонником «Новороссии».



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