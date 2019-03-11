Происшествия

Еще один человек стал жертвой непогоды в Украине

В Винницкой области еще один человек пострадал из-за упавшего дерева. 10 марта старое дерево смертельно травмировало юную жительницу Винницы, а 11 марта похожее ЧП случилось в Хмельнике Винницкой области на улице Северной.

В Хмельнике жертвой стала 28-летняя жительница соседнего села Диброва. Женщина шла по улице и была тяжело травмирована. Спасатели извлекли пострадавшую из-под массивного ствола и ветвей, но уже было поздно. Травмы, полученные при несчастном случае, оказались смертельными.

Полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины, а спасатели просят жителей во время непогоды не ходить под деревьями, рядом с линиями электропередач, рекламными щитами и другими конструкциями, которые могут упасть под порывами ветра.

Напомним, ранее в южных регионах ветер срывал крыши, а на западе страны повалил электроопору и башенный кран.

Фото Хмільник-інфо/Facebook

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