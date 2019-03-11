Мэру Одессы Труханову вручено новое подозрение

Украина

В понедельник, 11 марта, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову.

Информируя об этом, САП указывает, что «во время следственных действий в понедельник Труханову сообщено о подозрении по ст. 366−1 Уголовного кодекса по факту декларирования недостоверной информации». Отмечается, что подозрение Труханову в Киеве вручил лично руководитель САП Назар Холодницкий.

«Геннадий Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного выполнять функции государства или местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины официально закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова. Однако позже выяснилось, что одесский городской голова остается обвиняемым по делу о хищении 185 миллионов гривен при покупке под евромэрию здания бывшего завода «Краян».

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