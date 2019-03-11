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Боевик "ЛНР" на камеру признался в военных преступлениях на Донбассе
В Луганской области полиция задержала боевика террористической «ЛНР». 25-летний житель Днепропетровской области с 2014 года примкнул к незаконному вооруженному формированию и участвовал в боевых действиях возле Дебальцево, села Желобок, села Сокольники и на Бахмутской трассе.
Пообщавшись с СБУ, боевик выразил желание сотрудничать со следствием, а также записал видео с признанием и раскаянием.
По словам гражданина, он состоял в так называемой «бригаде «Призрак». Руководство этим формированием осуществляли российские советники. После того, как «бригада» распалась, боевик сменил еще несколько подразделений. В январе 2018 года гражданин порвал связи с НВФ и уехал на подконтрольную Украине территорию.
Задержанный выразил готовность дать показания о преступлениях российско-оккупационных войск против мирного населения, а также об участии боевиков в пытках и казнях украинских военнослужащих.
Напомним, в СБУ с августа 2015 года действует программа «Тебя ждут дома». Граждане, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях «ДНР» и «ЛНР» могут стать участниками программы, вернуться на подконтрольную Украине территорию и освободиться от уголовной ответственности, если не принимали участие в тяжких преступлениях. По состоянию на начало 2019 года инициативой воспользовались более 360 человек.
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