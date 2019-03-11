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В Одессе вынесли приговор бывшему прокурору, совершившему смертельное ДТП
К трем с половиной годам лишения свободы приговорил Малиновский районный суд Одессы Сергея Куцего — бывшего старшего прокурора Киевской районной прокуратуры. Осужденному, который совершил пьяное ДТП со смертельным исходом, запретили также в течение двух лет управлять транспортными средствами и обязали возместить семье погибшего материальный и моральный ущерб в размере 138 тысяч гривен.
Серьезно, что и говорить: за смерть человека, в результате ДТП, виновником которого стал обвиняемый экс прокурор. Представитель стороны обвинения в суде, коллега-прокурор, настаивал на восьми годах колонии, но правосудие сочло возможным назначить практически минимальное наказанием. В то же время судья Дмитрий Передерко констатировал: «Исправление обвиняемого невозможно без изоляции его от общества».
Наверное, поэтому до вступления приговора в силу экс-прокурор остается под ночным домашним арестом. Семья погибшего будет добиваться справедливости в апелляционной инстанции.
Напомним, ДТП произошло 10 августа 2013 года на улице Космонавтов, недалеко от роддома № 7. Нетрезвый Куцый, управляя BMW, пересек на огромной скорости двойную сплошную, выехал на встречную полосу и буквально снес автомобиль «ЗАЗ», за рулем которого находился 66-летний пенсионер Виктор Маслаков. Пострадавший умер по дороге в больницу. Внук Маслакова, сидевший на заднем сиденье, получил травмы ног.
Алкогольное опьянение водителя подтвердила позже и экспертиза. И несмотря на то, что провели ее через 6 часов после кровавого ДТП, показатели превысили допустимую норму вдвое.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом полиция со стрельбой ловила пьяного водителя, устроившего беспредел на Одесской трассе. А после очередного смертельного ДТП жители поселка Сухой Лиман под Одессой перекрыли трассу. В Киеве же погоня копов за нарушителем также, к сожалению, завершилась ДТП.
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