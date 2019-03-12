Банкам запретили начислять дополнительные проценты по кредитам и комиссии

Деньги

К сожалению, доходы украинцев зачастую не позволяют им приобрести квартиру, дачу, машину, а иногда даже бытовую технику. Это возможно только за счет собственных сбережений. Поэтому миллионы людей на протяжении последних десятилетий вынуждены были обращаться за кредитами в банки и другие финансовые организации. Однако, пользуясь ситуацией и низкой правовой грамотностью заемщиков, кредиторы нередко устанавливают настолько жесткие условия возврата долга, что выполнить их почти невозможно. Причем в случае возникновения задолженности расходы на погашение кредита зачастую только возрастают. На днях Верховный суд Украины принял решение, которое может облегчить жизнь заемщиков.

Верховный суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда при рассмотрении спора c «Приватбанком» о взыскании задолженности по кредитному договору отметил ничтожность пункта о комиссиях (ежемесячная уплата вознаграждения за предоставление финансового инструмента).

В своем решении от 20 февраля суд сделал вывод, что несправедливыми являются положения договора о потребительском кредите, которые содержат условия об изменениях в расходах, в частности относительно платы за обслуживание кредита, и это является основанием для признания таких положений недействительными. Условие договора о предоставлении потребительского кредита, предусматривающее осуществление любых платежей за действия, которые не являются услугой в определении Закона «О защите прав потребителей», является ничтожным.

Также при рассмотрении спора была учтена позиция Большой палаты Верховного суда о том, что право кредитодателя насчитывать предусмотренные договором проценты по кредиту прекращается после истечения определенного договором срока кредитования. При этом права и интересы истца обеспечены частью второй статьи 625 ГК Украины, которая регламентирует последствия просрочки исполнения денежного обязательства.

Растолковал «ФАКТАМ» решение Верховного суда и рассказал, в каких случаях оно может применяться, старший партнер Адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

— Это решение суда касается в принципе всех заемщиков, по любым кредитам, как валютным так и гривневым. Да и не только банковских кредитов, но и договоров займа по расписке, между физическими лицами. Тут речь идет о двух проблемах.

Первая — это признание договоров недействительными в части установления дополнительных комиссий. Здесь Верховный суд указал, что если речь идет о потребительских кредитах, то банки не вправе устанавливать какие-либо дополнительные комиссии или сборы, которые не связаны напрямую с выдачей кредита. Ну, например, они устанавливали плату за бронирование средств, комиссию за выдачу кредита и так далее. Нередко этим грешил «Приватбанк». Все эти платежи фактически не связаны с выдачей и обслуживанием кредита, и поэтому такие нормы договора признаны Верховным судом незаконными. Соответственно, вся сумма, которая была уплачена заемщиком по таким нормам, будет засчитываться в тело кредита.

Вторая проблема касается решения о невозможности начисления процентов после обращения в суд. Здесь речь идет о том, что, когда банк, юридическое или физическое лицо обращается за досрочным возвратом кредита или займа, фактически меняется срок исполнения обязательств. И, изменяя этот срок, банки уже не могут начислять проценты после того, как они потребовали от заемщика возврата всей суммы кредита. С этого момента правоотношения меняются и фактически кредитор имеет право только на 3% годовых, которые предусмотрены статьей 625 Гражданско кодекса, за несвоевременное исполнение обязательств. Требовать проценты по кредиту, указанные в договоре, банки, финансовые учреждения или физлица уже не вправе.

— Давайте уточним. Представим распространенную ситуацию, когда человек взял ипотечный кредит. У него есть определенная задолженность. Банк решил до окончания срока договора через суд взыскать либо долг, либо предмет ипотеки, то есть получить заложенную квартиру.

— В этом случае, обратившись в суд, банк изменил срок возврата кредита, и с этого момента он утрачивает право начислять проценты на сумму долга. Но тут есть нюансы. В решении Верхового суда указано, что банк не имеет права начислять проценты, если это не предусмотрено условиями самого договора между кредитором и заемщиком. То есть в договоре может быть предусмотрена норма, что после окончания срока его действия банк продолжает начислять проценты на задолженность. Хотя в большинстве случаев в договорах такая норма не предусмотрена.

— А в каких случаях банк может потребовать расторжения договора?

— Если заемщик нарушил условия соглашения и нарушение этих условий влечет досрочное взыскание долга или залога. В договорах с банками очень часто указывается, что, например, несвоевременная уплата процентов является основанием для досрочного возврата кредита. Когда-то в моей практике был курьезный случай с «Правэкс Банком», еще во времена, когда мэром Киева был Черновецкий. В договоре содержалась норма, что возврат кредита наступает в случае неуплаты заемщиком… коммунальных платежей более чем за два месяца. То есть если нарушаются нормы договора, то заемщик обязан досрочно вернуть кредит.

— Хочу уточнить, а запрет Верховного суда на взыскание комиссии касается всех долговых договоров?

— Нет. Решение относительно комиссий и дополнительных платежей касается исключительно потребительских кредитов. В соответствии с Законом «О защите прав потребителей», кредитор не вправе устанавливать какие-либо платежи, которые не связаны непосредственно с выдачей или возвратом кредита.

— То есть теперь люди, которые оказываются в ситуации, когда банк начисляет им комиссию либо проценты после завершения срока договора, могут оспаривать такие действия, ссылаясь на решение Верховного суда?

— Да. Если человек оказывается в такой ситуации, он может указать в судебном иске, что после решения Верховного суда начисление процентов или комиссий является незаконным.

— А те суммы, которые в таких ситуациях уже были взысканы с заемщика, должны быть возвращены?

— Если по конкретному делу уже было вступившее в законную силу решение суда, по которому взыскивалась плата в виде процентов на задолженность, то оснований для его пересмотра практически нет. Новая правовая позиция Верховного суда не является основанием для пересмотра ранее вступившего в силу судебного решения.

— То есть выходит, что решение Верховного суда касается только процентных платежей и дополнительных комиссий, которые банки будут начислять людям после вступления в силу этого решения?

— Да. Теперь и суды, и банки обязаны принять во внимание правовую позицию Верховного суда и следовать ей. Но, к сожалению, зачастую банки не принимают во внимание решения Верховного суда в надежде на правовую неграмотность заемщиков. А вот местные суды обязаны это делать. Однако то ли из-за перегруженности исками, то ли по каким-то другим причинам, но суды зачастую принимают решения в пользу банков. В таких случаях людям приходится оспаривать судебные решения в вышестоящих инстанциях, — подытожил Кравец.

Стоит напомнить, что недавно разгорелся скандал вокруг копании по онлайн-кредитованию Moneyveo.UA. Были зафиксированы случаи, когда с помощью этого сервиса мошенники получали кредиты от имени людей, которые об этом даже не подозревали. Договора открывались по электронным копиям документов, размещенным на сайте ProZorro. Большинство потерпевших — предприниматели, работающие на платформе государственных закупок, руководители фирм и ответственные лица, которые обязаны размещать сканы своих паспортов в открытом доступе.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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