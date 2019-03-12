Боится судьбы Захарченко: главарь "ДНР" Пушилин засветился на празднике в окружении охраны

Украина

После ликвидации в оккупированном Донецке Александра Захарченко, так называемые «власти республики» стараются избегать всяких неожиданных встреч. На публике появляются в окружении многочисленной охраны и вооруженных боевиков.

Так, в прошлое воскресенье глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, которого из-за больших размеров в «республике» величают «Карлсоном из ДНР», принял участие в гуляниях на Масленницу в Амвросиевке. Сепаратистские телеканалы посвятили этому сюжеты своих информационных программ.

Приехал в небольшой городок Пушилин с кортежем — несколько джипов и микроавтобус с надписью «Разминирование».

На площади «руководителя республики» окружили охранники, в кадр также попал автоматчик. Позади в отдалении стояли собравшиеся местные жители. К Пушилину были допущены только единицы.

Напомним, главарь «ДНР» везде появляется только в окружении головорезов-бодигардов. Доходит даже до того, что Пушилин не пользуется туалетом, если сантехнику не проверят на наличие взрывчатки

Ранее «ФАКТЫ» писали о безумной идее Пушилина — вести «республику» в ООН. Главарь фейковой «ДНР» утвердил так называемую «концепцию внешней политики государства». «Указ» об этом опубликован на «официальном сайте» ставленника Кремля.

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