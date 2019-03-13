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В Одессе устроили стрельбу по могилам на крупнейшем в Европе кладбище (фото)
Во вторник, 12 марта, прогремели выстрелы на Западном кладбище в Одессе. Прибыв на место, патрульные обнаружили автомобиль ВАЗ, в котором находилось шесть граждан: три женщины и трое мужчин. Всех сразу задержали.
«Сообщивший в полицию человек рассказал, что именно эти люди развлекались на кладбище, стреляя из пистолета по могилам», — отметили в управлении патрульной полиции.
Во время осмотра автомобиля ВАЗ в багажном отделении инспекторы нашли живые цветы, украденные с могил. Также у одного из задержанных обнаружен пистолет.
На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего установления обстоятельств дела. Оружие изъяли и направили на экспертное исследование. Выясняется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.
Справка «ФАКТОВ»
Западное кладбище в Одессе открыто в 2000 году, занимает площадь свыше 200 гектаров. Является самым большим в Украине и одним из наиболее крупных кладбищ на территории Европы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о недавнем погроме на старом еврейском кладбище в Черкассах. Там были уничтожены и повалены все деревья, а многие памятники оказались разрушенными.
«ФАКТЫ» также писали о погроме на польском кладбище в Ивано-Франковской области. В Коломые неизвестные вандалы выломали кресты, установленные польской общиной.
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