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- 15:24 Жгучая боль в глазах: старшеклассник распылил в школе слезоточивый газ
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Жгучая боль в глазах: старшеклассник распылил в школе слезоточивый газ
ЧП произошло в школе села Первомайское Витовского района Николаевской области. Ученик 11-го класса принес баллончик с перечным газом и распылил его возле туалета.
В итоге в районную больницу с жалобами на плохое самочувствие, жгучую боль в глазах и дыхательных путях обратились 19 учеников школы и один взрослый работник школы. Уроки были сорваны, администрация школы отпустила всех учеников по домам.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, прибывшие на вызов правоохранители изъяли у парня средство для самозащиты слезоточивого и раздражающего действия «Перец-4». По словам школьника, он нашел баллончик на стадионе. Свой поступок объяснил тем, что хотел посмотреть, «а что будет».
Полиция открыла уголовное производство по 296 статье УК Украины (хулиганство). 17-летнему юноше грозит наказание от штрафа (50−1000 необлагаемых минимумов доходов граждан) до ограничения свободы на срок до пяти лет.
Полицейские напоминают, что ответственность для граждан за совершение уголовных преступлений наступает с 16 лет, а за отдельные преступления — с 14-ти. В указанном случае не родители ученика, а сам школьник будет нести ответственность за свой поступок.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по украинским школам прокатилась волна газовых атак. Возникли подозрения, что подростки распыляли газ не просто так, а получив задания в соцсетях.
После некоторого затишья опасные выходки возобновились. Так, в начале марта 2019 года в черниговской школе 7 учеников попали в больницу.
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