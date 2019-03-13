Происшествия

В Киеве обезвредили финансовых мошенников, обманувших украинцев на 70 миллионов гривен

В Киеве разоблачили группу мошенников, обещавших гражданам солидные прибыли от торгов на Forex. Нанесенный преступниками ущерб оценивается в 70 миллионов гривен.

Чтобы втереться в доверие, злоумышленники создали специальный сайт. Гражданам предлагалось регистрироваться на интернет-площадке и вносить средства — «чем больше, тем лучше», чтобы повысить вероятность выигрыша на торгах. После того, как «инвесторы» перечисляли нужную сумму, доступа к деньгам они лишались. Мошенники сами проводили все операции на международном финансовом рынке, а прибыли выводили через счета третьих лиц — специально подысканных предпринимателей.

Как сообщает прокуратура Киева, потерпевшими от финансовой пирамиды «Forex Trend» признаны 16 граждан. Дело расследуется как мошенничество организованной группой в особо крупных размерах (ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса).

На сегодня установлено, что группу возглавлял 43-летний мужчина. Мошенники действовали в нескольких городах, один из офисов располагался в Киеве. Трое организаторов мошеннической схемы установлены и объявлены в розыск. На имущество нарушителей наложен арест, получено разрешение на задержание подозреваемых.

Напомним, эксперты не рекомендуют гражданам некоторые виды инвестиций из-за высокого риска стать жертвой мошенников. К таким рискованным занятиям специалисты относят инвестирование в криптовалюты.

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