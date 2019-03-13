Буллинг — как эпидемия: под Харьковом шестиклассника избили в школе до потери сознания

Происшествия

В Купянске Харьковской области в школе № 6 разгорелся скандал. Двое учеников восьмого класса жестоко избили шестиклассника. Это произошло в раздевалке возле спортзала. Агрессивные подростки били ребенка по голове до тех пор, пока он не потерял сознание. В результате 11-летний Дамир (так зовут пострадавшего) попал в больницу с травмой головы, ушибами и отеком лица.

После того, как информация о случившемся появилась в соцсетях, стало известно, что эти подростки уже не раз издевались над другими детьми. Чаще всего, по словам родителей, объектом для издевательств становятся младшеклассники. Агрессивные подростки их оскорбляют, плюют им на одежду, пытаются поджечь волосы зажигалкой.

- После того, как Дамира (на фото в заголовке) побили, он попал сначала в местную больницу, а затем в областную, — рассказала «ФАКТАМ» мама мальчика Марина Рисова. — Наш диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, отек половины лица и левого глаза, внутренняя черепная гипертензия. Сейчас Дамира уже выписали, но он постоянно жалуется на головные боли. Врачи предупредили, чтобы мы следили за его зрением — в таких случаях оно часто падает.

О том, что ее сын в школе сталкивается с буллингом, Марина даже не догадывалась.

- Сейчас я уже узнала, что есть двое восьмиклассников, которые выбирают себе жертв и терроризируют их, — говорит Марина. — Раньше сын ничего об этом не говорил. Несмотря на то, что Дамир только в шестом классе, он самостоятельный, не жалуется и старается решать свои проблемы сам. Он хорошо учится, увлекается музыкой, занимает на музыкальных конкурсах призовые места. Дамир — староста класса, у него хорошие отношения с одноклассниками. Сын отзывчивый, всегда приходит на помощь. Его и избили потому, что он заступился на мальчика. Кстати, ученика восьмого класса.

Все случилось на предпоследнем уроке. У Дамира была физкультура. Сын пошел переодеваться и увидел восьмиклассника, которого его же одноклассники (те самые два хулигана) довели до слез. Они спрятали обувь этого мальчика и не отдавали. Мой сын хоть и младше, но решил заступиться. Подошел к этим двум подросткам и попросил отдать мальчику обувь. Тогда он из этих хулиганов схватил сына, затащил в угол раздевалки и стал бить его по голове. Дамир рассказывал, что ударов было много и все — очень сильные. Через пару минут в ту же раздевалку зашел второй подросток. Он принес в раздевалку мяч из спортзала и специально стал бросать мяч в стену, чтобы тот отскакивал от стены. Мяч попал Дамиру в голову — как раз в то место, куда его несколько раз ударил первый подросток. Дамир потерял сознание.

— Где были одноклассники Дамира? Почему за него никто не заступился?

- Дети испугались. Один мальчик потом рассказал, что был совсем рядом, но побоялся попасть под руку этим хулиганам. Он сказал: «Мне стало страшно. Я уже вышел из раздевалки, но все равно слышал, как они его бьют. Внезапно Дамир ойкнул и замолчал».

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Когда сын пришел в себя, он расплакался и попросил одноклассников никому о случившемся не рассказывать. Он больше всего боялся, что узнаю я. Я жду ребенка, и Дамир старался лишний раз меня не волновать. Он тихонько сбежал с урока физкультуры — так, чтобы его не увидел учитель.

То, что с ним что-то не так, заметил учитель истории. Обычно Дамир активен, на уроке отвечает, дискутирует. А тут сидел сам не свой. Учитель увидел, что у него отекло лицо, и тут же вызвал классного руководителя. В школе сыну оказали первую помощь. Дамир вернулся домой с отекшим лицом. Один глаз сильно опух. Началась рвота. Я отвела его в больницу, где сразу заподозрили черепно-мозговую травму.

Пострадавший шестиклассник Дамир

В тот же день произошедшее стали обсуждать в родительской группе в Viber. Так я узнала, что эти подростки издеваются и наддругими детьми. Могут зайти во время урока в раздевалку, наплевать кому-то в обувь или даже подложить в ботинки какашки. Они оскорбляют других, плюют им в спину, матерят. На замечания учителей не реагируют.

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В больнице дежурная медсестра, увидев Дамира, сразу вызвала полицию. Когда приехали полицейские, я написала заявление. Следующие три дня Дамир провел в больнице. Потом его выписали, но, как оказалось, преждевременно — дома сыну стало хуже. В результате я отвезла его в Харьков, где Дамиру сделали МРТ и поставили окончательный диагноз.

— Родители избивших Дамира подростков выходили с вами на связь?

- Мама одного из них работает в нашей же школе учительницей. Она пришла к Дамиру, когда сын еще был в школьном медпункте. Просила прощения. Потом вышла на связь со мной. Тоже извинялась и сказала, что проведет с сыном беседу. Мама второго подростка позвонила на третьи сутки и сказала, что «ее сын просто игрался мячом». Потом обе родительницы сказали, что готовы оплатить лечение Дамира. Я попросила оплатить по чекам — никакие дополнительные компенсации нам не нужны были. Но в результате никто ничего не оплатил. Когда после обследования в Харькове я сообщила маме одного из подростков, что у сына черепно-мозговая травма, она изменилась в лице: «Как черепно-мозговая? Так вы теперь каждые шесть месяцев будете ко мне приходить! Я знаю, что это такое!» С тех пор ни она, ни мама другого подростка ни разу даже не позвонили. Зато в школу пришли отцы подростков с адвокатом, который потребовал предоставить все медицинские документы Дамира.

Вскоре Марина Рисова выяснила, что уголовное производство по факту избиения ее сына почему-то никто не открыл.

- Я узнала об этом, когда зашла в Купянское отделение полиции, чтобы узнать номер уголовного производства, — говорит Марина. — Сотрудники отделения долго рылись в бумагах, а в результате выяснилось, что производства нет. Мне сказали, что «следователь принял решение в ЕРДР ничего не вносить». Но ведь он обязан был это сделать! Только после того, как я обратилась в прокуратуру и написала еще одно заявление, производство все-таки открыли. Нас с сыном уже вызывали для дачи показаний. Кроме того, я обратилась в местный отдел образования, где пообещали провести проверку.

На двух агрессивных подростков жалуются и родители других детей.

- Это продолжается уже не первый год, — рассказала «ФАКТАМ» мама одного из учеников. — Эти двое мальчишек специально пачкают другим детям вещи. Заходят в раздевалки и, пока дети на физкультуре, оплевывают чужие портфели, топчутся по курткам, вымазывают штаны мелом. Знаю, что они так испортили ботинки одного ребенка и выбросили их в мусорный бак. После избиения Дамира вся школа на ушах. Мы надеялись, что теперь-то уж все это прекратится. Но нет. Эти «детки» продолжают издеваться над другими. Как и раньше, оскорбляют, бегают с зажигалками и угрожают поджечь детям волосы.

- Мне тоже родители других детей говорили, что ничего не изменилось, — говорит Марина Рисова. — Уже после случая с Дамиром один из этих подростков вывалял другого ребенка в грязи. Когда учителя начали его ругать, огрызнулся: «Кто вы такие, чтобы мне указывать?!» Они толкают детвору, запугивают. Недавно бегали за мальчиком из нашего класса с зажигалкой и кричали: «Пацан, тебе нужны волосы?» Забрасывали детей пластмассовыми крышечками. А в ответ на замечания смеялись: «От этого сотрясения мозга не бывает!» Видимо, намекали на Дамира.

К учителям у меня нет претензий — они действительно стараются решить эту ситуацию. А вот к действиям администрации школы много вопросов. Когда Дамир вышел на занятия, директор предупредила его, «чтобы мама не обращалась к журналистам». Директор не хочет огласки, но ситуация при этом не решается.

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Родители обоих подростков на контакт с журналистами не идут. Сейчас они даже не отвечают на телефонные звонки. Попытки «ФАКТОВ» связаться с директором школы успехом не увенчались — мы звонили несколько дней подряд, но ни разу не застали ее на месте. Изданию «Комментарии. Харьков» директор Людмила Лакишек сказала, что буллинга в Купянской школе № 6 нет:

«Буллинг — это многократное издевательство. А у этих мальчиков были нормальные отношения, они дружили. Один мальчик спрятал кроссовки. В этот момент Дамир показал, где находятся эти кроссовки. Мальчик дает Дамиру пощечину — и тут же говорит „извини“, ну как это у детей бывает. Дамир его извиняет. В этот момент мяч бросается и ударяется об стенку и прямо в лицо Дамиру. Но этот мяч бросил уже другой школьник — мальчики перебрасывались мячом».

А на вопрос о том, издевались ли эти подростки над детьми прежде, директор сказала:

«Ну… это школа. Бывали разные случаи — если мы сейчас с вами будем поднимать историю… Дети непростые, сложные, мы с ними работаем с первого класса. Жалоб не было… Письменных. Эти мальчики из нормальных семей. Вы пытаетесь найти то, чего нет. Мама Дамира просила провести профилактическую беседу, что и было сделано».

В пресс-службе Харьковского областного управления полиции «ФАКТАМ» сообщили, что дело об избиении Дамира расследуется:

- Уголовное производство открыто по статье «Умышленное легкое телесное повреждение. Идет досудебное расследование.

Почему первое заявление мамы Дамира полиция проигнорировала, в пресс-службе не прокомментировали.

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Как известно, этот случай буллинга в школе далеко не первый. Буквально за последний месяц стало известно о скандале во Львовском лицее имени Василия Стуса, где родители учеников шестого класса заявили, что один ученик терроризирует их детей: бьет ногами, оскорбляет, устраивает истерики.

Практически аналогичная ситуация сложилась в Харьковской школе № 60, где в буллинге обвиняют ученика первого класса. Родители других детей говорят, что агрессивный ребенок швыряет в одноклассников вещи и бьет других.

О буллинге в украинских школах «ФАКТЫ» сообщали неоднократно. Самыми громкими случаями буллинга в Украине стало избиение Полины Малоштан в Чернигове и избиение девочками-подростками своей сверстницы в Одессе в августе 2018 года. Также «ФАКТЫ» сообщали, как ученику киевского лицея одноклассники сломали позвоночник.

В феврале 2019 года Бориспольский райсуд Киевской области впервые вынес решение по буллингу — оштрафовали маму школьницы, которая сфотографировала девочку в туалете и выставили фото в соцсеть.

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