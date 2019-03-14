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Происшествия

В Сумах киоск провалился под землю: фото с места ЧП

17:05 14 марта 2019   353
Пострадавший киоск
Инф. «ФАКТОВ»

В Сумах прорыв коллектора диаметром 600 мм на территории рынка «СКД» повлек провал торгового киоска. Пострадавших нет, поскольку киоск был нерабочим — ни товара, ни продавцов в нем не было, сообщает местное издание «СТС».

Для выяснения масштабов повреждения коллектора и дальнейшего выполнения ремонтных работ принято решение о демонтаже или переносе МАФов, расположенных на коллекторе.

По информации местного водоканала, аварийный коллектор проложен на глубине около 6 метров, а его охранная зона распространяется на 5 метров в обе стороны от внешних стенок канализационной трубы. Тем не менее над некоторыми участками коллектора построены МАФы, гаражные кооперативы, кафе и торговые площадки.

Напомним, масштабный прорыв коллектора случился в Бердянске (Запорожская область) 27 января. Его восстановление оценили в 22 млн гривен. Однако и после запуска отремонтированных участков на них несколько раз происходили прорывы и город оставался без воды.

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