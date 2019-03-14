ООН признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными

Украина

ООН подтвердила, что украинские военнослужащие, захваченные российскими пограничниками на выходе из Керченского пролива, являются военнопленными. Такое определение содержится в обнародованном докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, сообщают Крым.Реалии.

В соответствии с документом, украинские военные попадают под действие Женевской конвенции и будут находиться в статусе военнопленных до тех пор, пока компетентный суд не примет другого решения. Это означает, что на моряков запрещено оказывать давление, запугивать и отказывать в предоставлении им необходимой медицинской помощи.

25 ноября 2018 года российские военные таранили, обстреляли и захватили бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинских моряка, которых вывезли в Москву и обвиняют в незаконном пересечении границы России, по российскому законодательству им грозит до 6 лет лишения свободы.

В ответ на открытую российскую вооруженную агрессию в Украине вводили военное положение, а в ЕС согласовали пакет «азовских санкций.

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