26.82 / 27.14 30.25 / 30.78
Киев: +9
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одессе разгорается громкий скандал из-за буллинга в школе (видео)

13:47 15 марта 2019   244
Ребенок в больнице
Инф. «ФАКТОВ»

В одесской средней школе № 107 дети массово страдают от буллинга. В четверг, 14 марта, пятиклассники избили свою одноклассницу Софию в спортивном зале, после чего школьница впала в кому, а за день перед этим жертвой издевательств стал мальчик, у которого диагностировали перелом ключицы. Его родители рассказали о случившемся, однако педагоги тут же обвинили их в невнимании к проблемам школы.

Расследованием инцидентов занимаются полиция и представители городского департамента образования. В последнем проблемы детей объясняют тем, что в школе объединили в один два параллельных класса.

Тем не менее каждый из случаев решили изучить детально.

Тем временем пострадавшая девочка, госпитализированная в областную детскую больницу, пришла в сознание.

«ФАКТЫ» следят за развитием ситуации.

Напомним, в Киеве полиция начала расследование избиения девочки ее сверстницами в Деснянском районе, причем родители ребенка с заявлением не обращались. Видео расправы над ребенком выложили в сеть ее обидчицы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!

Киев
+9

Ветер: 5 м/с  Ю
Давление: 741 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины