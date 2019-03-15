В Одессе разгорается громкий скандал из-за буллинга в школе (видео)

Происшествия

В одесской средней школе № 107 дети массово страдают от буллинга. В четверг, 14 марта, пятиклассники избили свою одноклассницу Софию в спортивном зале, после чего школьница впала в кому, а за день перед этим жертвой издевательств стал мальчик, у которого диагностировали перелом ключицы. Его родители рассказали о случившемся, однако педагоги тут же обвинили их в невнимании к проблемам школы.

Расследованием инцидентов занимаются полиция и представители городского департамента образования. В последнем проблемы детей объясняют тем, что в школе объединили в один два параллельных класса.

Тем не менее каждый из случаев решили изучить детально.

Тем временем пострадавшая девочка, госпитализированная в областную детскую больницу, пришла в сознание.

«ФАКТЫ» следят за развитием ситуации.

Напомним, в Киеве полиция начала расследование избиения девочки ее сверстницами в Деснянском районе, причем родители ребенка с заявлением не обращались. Видео расправы над ребенком выложили в сеть ее обидчицы.

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