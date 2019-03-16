Топ-модель Эмили Ратаковски блеснула шикарной фигурой в белье (фото)

Шоу-бизнес

27-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски любит сниматься в откровенных фотосъемках и делиться пикантными снимками с поклонниками. В Instagram знаменитости появилось «голое» фото, на котором Эмили предстала в нижнем белье.

Отметим, что Ратаковски является известной американской моделью, которая работала с такими брендами одежды Forever 21 и Nordstrom. Известность к ней пришла после съёмки нескольких фотосессий с фотографом Тони Дюраном. В 2009—2010 году Эмили снималась в сериале «iCarly» на Nickelodeon[5], где исполняла роль Таши.

В августе 2012 года вместе с Сарой Джин Андервуд снялась в рекламе сети фастфуда Carl’s Jr. В 2013 году снялась в двух музыкальных клипах: «Blurred Lines» Робина Тика и «Love Somebody» группы Maroon 5. Съёмка топлес в «Blurred Lines» принесла ей широкую известность.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Ратаковски удивила поклонников зимним фото. Звезда вместе со своим мужем Себастьяном Макклардом в холодное время греется в пуховиках украинского бренда IENKI IENKI.

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