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Поезд насмерть сбил человека: подробности и фото с места трагедии
В Харьковской области возле города Балаклея грузовой поезд насмерть сбил человека. Жертвой стал 55-летний житель Балаклеи, сидевший на рельсах. Случилась трагедия вечером 15 марта, около 20.40.
Как позже выяснила полиция, посидеть на железнодорожных путях мужчина пришел не сам, а с 25-летним приятелем. Оба мужчины были нетрезвыми и очень увлеклись разговором. Место для беседы друзья выбрали крайне неудачно: на том участке не было освещения. Когда же машинист увидел компанию на рельсах, то попытался экстренно затормозить, но уже было слишком поздно. Молодой житель Балаклеи успел отскочить от поезда, а старший товарищ получил тяжелые травмы и скончался на месте ЧП.
Движение поездов на данном участке путей пришлось перекрыть на три часа. Расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Напомним, в Харьковской области за последние три дня это уже третье ЧП на железной дороге. Вечером 13 марта пассажирский поезд сбил молодую девушку, неожиданно выбежавшую на путь перед составом. А в самом Харькове поезд «Интерсити» атаковали подростки-«зацеперы».
Ранее прогулки пенсионеров по железнодорожным путям стали причиной трагедии на пригородной станции в Киевской области.
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