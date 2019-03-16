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Как при "совке": сеть шокировала очередь в российском супермаркете (видео)
В российском Брянске попытка устроить распродажу фарша обернулась для супермаркета шокирующими очередями. Жители города, глядя на толпы в магазине, не могли не вспомнить советские очереди за продуктами.
Видео из брянского супермаркета «Линия» опубликовал блогер Serg Wысоцкий в Twitter.
В брянских гипермаркетах «Линия» устроили распродажу фарша по сто рублей за килограмм и куриных яиц с тридцатипроцентной скидкой. Выстроились огромные очереди за дешёвыми продуктами. Люди готовы толкаться в очередях не от хорошей жизни.— Serg Wысоцкий (@Albertich61) 14 марта 2019 г.
А что там про очереди в СССР? pic.twitter.com/jQnqugWofj
«Это что, здесь стоит весь Брянск? Довели!»;
«Единственное отличие от СССР — раньше стояли с авоськами, а теперь с корзинами»;
«Все просились в СССР. Начали сбываться мечты»;
«Можно всей очередью петь «Back in the USSR», — шутят пользователи соцсетей.
Самые опытные покупатели обратили внимание, что фарш, предлагаемый супермаркетом по 130 рублей за килограмм (54 грн/кг), вряд ли окажется качественной продукцией.
Напомним, ранее в России были запечатлены на видео очереди, стоящие перед мусорными контейнерами. Люди дожидались, когда в мусорные баки привезут просроченные товары из супермаркета. А фриганы в Москве создали карту помоек, где можно раздобыть еду.
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