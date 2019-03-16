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Мир

Как при "совке": сеть шокировала очередь в российском супермаркете (видео)

16:27 16 марта 2019   2506
очередь
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Брянске попытка устроить распродажу фарша обернулась для супермаркета шокирующими очередями. Жители города, глядя на толпы в магазине, не могли не вспомнить советские очереди за продуктами.

Видео из брянского супермаркета «Линия» опубликовал блогер Serg Wысоцкий в Twitter.

«Это что, здесь стоит весь Брянск? Довели!»;
«Единственное отличие от СССР — раньше стояли с авоськами, а теперь с корзинами»;
«Все просились в СССР. Начали сбываться мечты»;
«Можно всей очередью петь «Back in the USSR», — шутят пользователи соцсетей.

Самые опытные покупатели обратили внимание, что фарш, предлагаемый супермаркетом по 130 рублей за килограмм (54 грн/кг), вряд ли окажется качественной продукцией.

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Напомним, ранее в России были запечатлены на видео очереди, стоящие перед мусорными контейнерами. Люди дожидались, когда в мусорные баки привезут просроченные товары из супермаркета. А фриганы в Москве создали карту помоек, где можно раздобыть еду.

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