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Украина

Путин использует Крымский мост для блокировки Керченского пролива: появились доказательства (фото)

20:20 16 марта 2019   347
мост
Инф. «ФАКТОВ»

С момента появления Крымского моста российские пропагандисты не переставали уверять, что стройку затеяли исключительно для лучшего транспортного сообщения. Примечательно, что чем больше старались агитаторы, тем яснее становилось, что мост нужен не как транспортный коридор, а как ограничитель судоходства в Керченском проливе. Последняя информкампания окончательно поставила все на свои места. Фотосессия с Крымского моста не оставила вопросов, зачем возводился объект.

Пророссийский блогер Александр Горный, желая подыграть кремлевской версии, опубликовал фотографии моста. По мосту едет грузовик, хотя, как утверждает блогер, транспорт там должен ездить интенсивно — в среднем каждые шесть секунд.

мост

А вот навигацию в регионе мост явно блокирует, и снимки это убедительно доказывают. Под мостом могут пройти только низкие суда, а не традиционный для моря грузовой транспорт.

«Присмотритесь, как нависает эта дырка в заборе над невысоким суденышком», — отмечает крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

судоходство

Напомним, ущерб Украины от блокады Россией судоходства в Керченском проливе оценили в 10 миллиардов гривен. Пострадали от блокады Мариупольский и Бердянский торговые порты.

Фото KrimRt/Twitter

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