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"Действовали быстро, дерзко, нагло": Аксенов "сдал" Путина, рассказав о захвате Крыма пять лет назад
В пятую годовщину аннексии Крыма главарь оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов сделал неожиданное признание. Уже не стесняясь и не скрываясь, Аксенов заявил, что операцией по захвату полуострова руководил лично Владимир Путин.
«Ничего бы не получилось, если бы Путин лично не руководил этой операцией и не принимал лично решения, от которых зависели судьбы крымчан и севастопольцев», — цитирует выступление Аксенова Громадське.
«На самом деле это была уникальная операция. Все произошло настолько быстро, дерзко и нагло, что наши оппоненты не успели оправиться», — добавил он.
Напомним, ранее социологи подтвердили, что в России больше нет особой гордости за аннексию Крыма. А оппозиционный российский политик Константин Боровой убежден, что в Кремле все больше склоняются к неизбежности возвращения полуострова под контроль Украины.
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