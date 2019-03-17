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На Днепропетровщине в патрульных полицейских бросили гранату: есть раненые
На Днепропетровщине патрульный полицейский пострадал от взрыва гранаты, которую бросил в него злоумышленник. Инцидент произошел 17 марта во время патрулирования группы реагирования в Криничанском районе, неподалеку от города Вольногорск. После взрыва начальник отдела патрульной полиции Вячеслав Андруцкий был доставлен в больницу, а его напарники задержали злоумышленника с применением табельного оружия, сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Задержанным оказался ранее осужденный 32-летний местный житель.
За покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа ему грозит лишение свободы на срок от девяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
На месте инцидента продолжает работать следственно-оперативная группа.
Напомним, в феврале в Киеве произошло резонансное ДТП с участием гражданина Грузии, в авто которого патрульные обнаружили две гранаты РГД-5. А в январе при взрыве гранаты в мариупольской квартире погибли два молодых парня.
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